É sempre mezzogiorno | Ricetta sformato di ricotta e verdure di Daniele Persegani – MediaTurkey

Se sei alla ricerca di un’idea gustosa e originale per il pranzo, il cuoco emiliano Daniele Persegani ha la soluzione perfetta per te: lo sformato di ricotta e verdure, un antipasto che saprà conquistare il palato di tutti. Con il suo tocco di follia in cucina, Persegani propone una ricetta che unisce la cremosità della ricotta con il sapore fresco e colorato delle verdure, creando un piatto che non passa inosservato.

Gli ingredienti necessari per preparare lo sformato sono semplici e facilmente reperibili: 700 g di ricotta, 5 uova, 150 g di formaggio grattugiato, 150 g di prosciutto cotto, burro, pangrattato, sale, pepe, peperone rosso, peperone giallo, peperone verde, carota, cipollotto, piselli, 2 tomini, olio, sale e pepe.

Il procedimento per realizzare questa delizia inizia con la pulizia e il taglio a dadini dei peperoni, da rosolare poi in padella insieme alla carota, al cipollotto e ai piselli. Una volta che le verdure saranno morbide, è importante lasciarle raffreddare per poi aggiungerle alla miscela di ricotta, prosciutto cotto a dadini, formaggio grattugiato e uova. Questo composto va poi versato in uno stampo precedentemente imburrato e cospargere con pangrattato, per cuocere in forno statico a 170°C per circa 40-45 minuti. Infine, una volta cotto, lo sformato va sformato e servito con i tomini sciolti al microonde, creando così un piatto che unisce sapori e consistenze diverse in un’unica armoniosa combinazione.

Per chi volesse scoprire altre ricette e seguire le preparazioni passo dopo passo, è possibile trovare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo funge semplicemente da taccuino di ricette interessanti e non rappresenta il sito ufficiale delle trasmissioni, utilizzando immagini tratte dai siti ufficiali dei programmi.

Preparare lo sformato di ricotta e verdure di Daniele Persegani è un modo per deliziare i propri commensali con un piatto originale e gustoso, perfetto per un pranzo speciale o una cena in compagnia. Con ingredienti semplici e un procedimento chiaro e dettagliato, questo piatto si rivela una scelta vincente per chi ama sperimentare in cucina e stupire con nuove creazioni culinarie. Buon appetito!

