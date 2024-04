É sempre mezzogiorno | Ricetta Angelica di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il momento di tornare alla routine dopo le festività natalizie è anche il momento di prendersi cura della propria alimentazione, ma c’è un elemento che non può mancare sulla nostra tavola: il pane. Per aiutarci in questa missione culinaria arriva Fulvio Marino, che ci propone una ricetta di pane lievitato ispirata alle famose sorelle Simili, rinomate panificatrici bolognesi. Prendendo spunto dal loro ricettario, Fulvio ci presenta l’Angelica, un pane dal profumo avvolgente e dalla consistenza soffice.

Gli ingredienti necessari per realizzare l’Angelica di Fulvio Marino sono i seguenti: per il lievitino occorrono 135 g di farina tipo 0, 35 g di lievito di birra fresco e 75 ml di acqua; per l’impasto, invece, servono 400 g di farina tipo 0, 120 ml di latte, 3 tuorli d’uovo, 75 g di zucchero, 1 cucchiaino di sale, 120 g di burro, 75 g di uva sultanina, 75 g di scorza di arancia candita e 50 g di burro fuso.

Il procedimento per preparare l’Angelica è piuttosto semplice: iniziate mescolando la farina tipo 0, il lievito fresco sbriciolato e l’acqua per creare il lievitino, che dovrà riposare al caldo per mezz’ora. Successivamente, unite il lievitino alla farina, al latte, ai tuorli d’uovo e impastate per circa 10 minuti. Aggiungete quindi lo zucchero, il sale, il burro a pezzetti, l’uva sultanina e la scorza di arancia candita, lavorando l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. Dividete l’impasto in due parti, formate due filoncini e lasciateli lievitare per un’altra mezz’ora su una teglia foderata con carta da forno. Spennellate i filoncini con burro fuso e infornateli a 180°C per circa 40 minuti, finché saranno dorati. Una volta raffreddati, potrete gustare l’Angelica di Fulvio Marino, un pane profumato e morbido perfetto per accompagnare i vostri pasti in modo genuino e tradizionale.

Questa ricetta vi permetterà di deliziare il palato con un pane artigianale dal sapore unico, ideale per arricchire i vostri pasti con un tocco di autenticità. Se volete seguire passo dopo passo la preparazione, potete trovare il video su RaiPlay. Buon appetito con l’Angelica di Fulvio Marino, un’esperienza culinaria che vi conquisterà con il suo aroma avvolgente e la sua consistenza irresistibilmente soffice.

