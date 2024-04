É sempre mezzogiorno | Ricetta biscotti montati di Daniele Persegani – MediaTurkey

In una nuova puntata di “È sempre mezzogiorno”, Daniele Persegani condivide con il pubblico una ricetta irresistibile: i biscotti montati. Questi dolcetti sono perfetti per la colazione o la merenda e possono essere un ottimo modo per tirare su il morale di chi è stanco dopo una giornata di lavoro, come nel caso di Antonella.

Gli ingredienti necessari per preparare i biscotti montati sono facilmente reperibili: farina 00, fecola di patate, burro, zucchero a velo, tuorli d’uovo, lievito per dolci, vaniglia, ciliegie candite, mandorle, nocciole e cioccolato fondente. La combinazione di questi ingredienti darà vita a dei biscotti leggeri e gustosi, perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Il procedimento per la preparazione dei biscotti montati è piuttosto semplice. Bisogna iniziare prelevando i tuorli d’uovo rassodati e raffreddati in anticipo e passarli attraverso un passaverdure o un setaccio. Successivamente, il burro morbido va montato insieme ai tuorli passati al setaccio e alla vaniglia, aggiungendo poi lo zucchero a velo, la fecola, la farina setacciata con il lievito. È importante lavorare bene il composto finché non diventa omogeneo e cremoso, aggiungendo eventualmente qualche goccia di latte se necessario.

Una volta ottenuto il composto, si può trasferirlo in una sacca da pasticcere con bocchetta rigata e formare i biscotti su una teglia con carta forno, disegnando delle rosette o delle S. Ogni biscotto può essere decorato con frutta secca o ciliegie candite, per poi cuocerli in forno caldo a 170°C per circa 15-20 minuti. Una volta cotti e freddi, è possibile intingere le S nel cioccolato fuso e lasciarli raffreddare completamente.

La ricetta di Daniele Persegani per i biscotti montati è un’ottima scelta per chi desidera deliziare il palato con un dolce genuino e fatto in casa. Se desiderate scoprire altre prelibatezze culinarie, non dimenticate di guardare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta biscotti montati di Daniele Persegani – MediaTurkey