É sempre mezzogiorno | Ricetta spaghetti rucola crema di formaggi e acciughe di Antonella Ricci – MediaTurkey

Antonella Ricci, una famosa cuoca salentina, ha condiviso una ricetta deliziosa e veloce per preparare uno squisito primo piatto che farà felice il palato di tutti: gli spaghetti con rucola, crema di formaggi e acciughe. Gli ingredienti necessari per questa prelibatezza sono 320 grammi di spaghetti, 200 grammi di rucola, 50 grammi di anacardi, 4 filetti di acciughe, 100 grammi di taleggio, 100 grammi di robiola, 100 millilitri di panna, 4 pistilli di zafferano, olio, sale e pepe.

Per preparare questa gustosa ricetta, Antonella propone un semplice procedimento: innanzitutto, preparare il pesto frullando insieme la rucola, gli anacardi, un pizzico di sale e un filo d’olio. Successivamente, bisogna creare la crema di formaggi scaldando una parte della panna con i pistilli di zafferano, aggiungendo il taleggio e la robiola a pezzetti e frullando il tutto con un mixer ad immersione. Per completare il piatto, è necessario essiccare le acciughe in forno a 170°C per circa 10 minuti, scolare gli spaghetti e mescolarli con il pesto di rucola. Infine, servire gli spaghetti conditi con la crema di formaggi e zafferano, completando il piatto con le acciughe essiccate.

Questa ricetta è stata presentata durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno” e il video della preparazione è disponibile su RaiPlay per coloro che desiderano seguirne passo dopo passo la realizzazione. È importante ricordare che questo articolo rappresenta soltanto un riassunto della ricetta originale proposta da Antonella Ricci e si consiglia di consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli e per apprezzare appieno la bontà di questo piatto.

In conclusione, un invito alla buona cucina e al piacere di condividere un pasto delizioso con amici e familiari. Buon appetito!

