É sempre mezzogiorno | Ricetta torta golosa alle fragole di Sal De Riso – MediaTurkey

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” di Rai1 si distingue per portare in scena le prelibatezze della cucina italiana, con un focus particolare sulle eccellenze regionali. Una delle puntate più recenti ha visto il pasticcere Sal De Riso protagonista, con la preparazione di una torta golosa alle fragole utilizzando i frutti coltivati in Basilicata.

La ricetta della torta golosa alle fragole di Sal De Riso prevede l’utilizzo di ingredienti di alta qualità, come un disco di pan di Spagna, bagna alla vaniglia, meringa, crema al mascarpone, fragole fresche, succo di limone, basilico e gelatina a freddo.

Per realizzare la base di meringa, è necessario montare gli albumi a temperatura ambiente con lo zucchero fino a ottenere una consistenza lucida e ferma. Successivamente, si formano dei dischi di meringa delle dimensioni della torta e si cuociono in forno a bassa temperatura per asciugare.

La crema al mascarpone viene preparata scaldando il latte e mescolando i tuorli con lo zucchero e la vaniglia. Si aggiunge l’amido di mais stemperato nel latte caldo e si fa addensare sul fuoco. Dopo il raffreddamento, si incorpora della panna montata alla crema.

Le fragole vengono tagliate a pezzetti e mescolate con zucchero, succo e scorza di limone, basilico e gelatina a freddo. Dopo una fase di macerazione in frigorifero, si procede con il montaggio della torta.

Si posiziona il disco di meringa sul fondo della tortiera e si ricopre con uno strato di crema al mascarpone. Le fragole marinate vengono distribuite sulla crema e si aggiunge un altro strato di pan di Spagna inzuppato. Si completa con la crema fino al bordo della tortiera e si congela il dolce prima di sformarlo e decorarlo a piacere.

La torta golosa alle fragole di Sal De Riso rappresenta un’esplosione di sapori e profumi primaverili, perfetta per deliziare il palato di chiunque la gusti. Le ricette proposte da “È sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay, offrendo l’opportunità a chiunque voglia sperimentare in cucina e sorprendere gli ospiti con piatti sofisticati e deliziosi.

