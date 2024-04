É sempre mezzogiorno | Ricetta torta di mele rustica di Daniele Persegani – MediaTurkey

La torta di mele rustica di Daniele Persegani è un dolce irresistibile che conquista il palato di chiunque la assaggi. Questo rinomato cuoco emiliano, famoso per la sua abilità nella preparazione della pasta fresca, dimostra di possedere un autentico talento anche nella pasticceria.

Gli ingredienti necessari per realizzare questa prelibatezza sono facilmente reperibili: farina 00, fecola, polvere di mandorle, zucchero di canna, mele, mascarpone, uova, burro fuso, limone, lievito per dolci, estratto di vaniglia, zucchero a velo e gelato alla vaniglia.

La preparazione della torta è piuttosto semplice e alla portata di tutti. Si inizia pelando le mele, tagliandole a metà e rimuovendo il torsolo. Successivamente, si praticano dei tagli sulla superficie delle mele per creare una sorta di effetto a fisarmonica. Le mele vengono poi posizionate su una pirofila e condite con succo di limone e zucchero, quindi coperte con della pellicola e lasciate riposare in frigorifero per un’ora.

Per l’impasto, si montano le uova intere con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, al quale si aggiungono il burro fuso, la polvere di mandorle e il mascarpone. Successivamente si incorporano la farina, la fecola e il lievito, mescolando accuratamente. Infine si unisce il succo di macerazione delle mele al composto.

Una volta imburrata una tortiera da 26 cm e coperto il fondo con carta forno, si disporranno le mele sulla base con i tagli rivolti verso l’alto e si verserà sopra l’impasto preparato. Dopo aver spolverato con dello zucchero a velo, la torta andrà infornata a 170°C per circa 45 minuti.

Questa torta di mele rustica può essere personalizzata con una variante: è possibile omettere il mascarpone e aumentare la quantità di burro per ottenere un risultato altrettanto delizioso e apprezzato.

Non perdete l’occasione di seguire le video ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay e preparare questa squisita torta di mele rustica di Daniele Persegani per deliziare il palato dei vostri familiari e amici. Buon appetito!

