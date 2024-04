É sempre mezzogiorno | Ricetta sovracosce di pollo di Antonio Paolino – MediaTurkey

Antonio Paolino, il rinomato chef partenopeo, ha presentato una nuova creazione culinaria: sovracosce di pollo con melanzane grigliate e fagiolini gratinati. Questo piatto primaverile è un’esplosione di sapori e profumi, ideale per un pranzo o una cena all’insegna della tradizione gastronomica napoletana.

Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza includono sovracosce di pollo, rosmarino, olio extravergine di oliva, aglio, melanzane, basilico, cacioricotta, pomodorini Pachino, pangrattato, formaggio grattugiato, acqua, fagiolini, pane al latte, mandorle, sale e pepe. Per la salsa, serviranno olio extravergine di oliva, aceto balsamico e sale.

La preparazione di questo piatto è piuttosto semplice: si inizia tagliando le melanzane a fette e grigliandole, poi si appiattiscono le sovracosce di pollo e si condicono con sale, origano e aglio. Successivamente, si prepara la farcitura con pomodorini, formaggio, pangrattato, basilico, cacioricotta e scarti delle melanzane grigliate, per poi distribuirla sulle sovracosce, arrotolarle e fissarle con stuzzicadenti. Gli involtini vengono rosolati in padella, avvolti in fette di melanzana grigliata e infornati a 160°C per circa 20-25 minuti. Nel frattempo, si lessano i fagiolini e si prepara una panatura con mollica di pane, basilico, aglio, olio e mandorle, da cospargere sui fagiolini e gratinarli in forno a 180°C per 12-13 minuti. La salsa viene realizzata emulsionando olio, aceto balsamico e sale, da versare sui fagiolini gratinati prima di servire.

Questa ricetta firmata da Antonio Paolino rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, un piatto che conquisterà il palato di tutti i commensali. Un’esperienza culinaria da non perdere, che celebra la ricchezza dei sapori mediterranei e la maestria di un grande chef. Buon appetito!

