Daniele Persegani condivide la sua ricetta degli gnocchi parigini in un’altra lezione del corso di cucina per l’alunna Giovanna Civitillo. Gli ingredienti necessari sono latte, burro, farina, formaggio grattugiato, uova e sale. Il procedimento inizia con il riscaldamento del latte e del burro in un pentolino fino al bollore, seguito dall’aggiunta della farina e del formaggio grattugiato. Successivamente, si incorporano le uova una alla volta fino a ottenere un impasto omogeneo e setoso che viene inserito in una sacca da pasticcere. Gli gnocchi vengono poi formati e cotti in acqua bollente, per poi essere scolati e disposti in una teglia imburrata.

Per la salsa da accompagnare agli gnocchi, si scioglie del burro e si unisce la farina per formare un roux che viene lasciato rosolare. Successivamente si aggiunge il latte e si porta il composto a ebollizione, per poi aggiungere panna e formaggi grattugiati come gruviera, emmental e parmigiano. La salsa viene versata sugli gnocchi e infornata fino a formare una crosticina dorata in superficie.

Un consiglio utile fornito da Persegani è che gli gnocchi possono essere preparati in anticipo e conservati in frigorifero o congelati crudi, senza la salsa. Le ricette complete di “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay, e il sito non ufficiale delle trasmissioni si propone come un taccuino per annotare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini utilizzate sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

In conclusione, Daniele Persegani condivide una gustosa ricetta per preparare gli gnocchi parigini, arricchendo il manuale di cucina destinato all’alunna Giovanna Civitillo. Con ingredienti semplici e passaggi dettagliati, offre la possibilità di preparare un piatto delizioso e apprezzato da tutti. Il consiglio di poter conservare gli gnocchi in anticipo rende la preparazione più pratica e adatta a tutte le esigenze culinarie. Buon appetito!

