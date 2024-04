É sempre mezzogiorno | Ricetta torta con confettura e spuma di yogurt di Natalia Cattelani – MediaTurkey

Natalia Cattelani, una rinomata pasticcera del web, ci regala una deliziosa ricetta per rendere più dolce il nostro fine settimana: la torta con confettura e spuma di yogurt. Un dolce casalingo che conquisterà sicuramente il palato di chiunque lo assaggi.

La preparazione di questa torta è semplice ma ricca di gusti. Per la base avremo bisogno di ingredienti come farina 00, zucchero, burro, tuorli d’uovo, scorza di limone e lievito. Mentre per il ripieno utilizzeremo yogurt greco, amido di mais, zucchero, albumi d’uovo, confettura ai frutti di bosco e mandorle a lamelle.

Per la base, iniziamo mescolando la farina con il burro morbido a pezzetti fino a ottenere delle briciole. Aggiungiamo lo zucchero, il lievito, la scorza grattugiata del limone e i tuorli d’uovo, continuando a lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Rivestiamo una tortiera a cerniera con carta forno e stendiamo 2/3 dell’impasto sul fondo, schiacciandolo leggermente per formare un bordo. Spalmiamo sopra la base la confettura ai frutti di bosco.

Per la crema, mescoliamo lo yogurt greco con l’amido di mais e montiamo gli albumi a neve con lo zucchero, incorporandoli delicatamente allo yogurt. Distribuiamo la crema sopra lo strato di confettura e livelliamo la superficie. Sbricioliamo sopra la frolla rimasta e completiamo con le mandorle a lamelle.

Inforniamo a 170°C per circa 50 minuti, poi spegniamo il forno e lasciamo la torta riposare per 5 minuti prima di sfornarla. Attendiamo che si raffreddi completamente prima di sformarla e servirla.

Questa torta con confettura e spuma di yogurt è l’ideale per una colazione golosa o come dessert dopo un pasto leggero. Seguendo la ricetta di Natalia Cattelani, potrete deliziare i vostri commensali con un dolce fresco e avvolgente. Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questa prelibatezza che renderà ancora più dolce il vostro fine settimana. Buon appetito!

