Sam Neill, come è morto il dottor Alan Grant? Svelata la causa

Pochi giorni fa ha scosso decisamente il mondo del cinema e non solo la scomparsa di Sam Neill, poliedrico interprete, attore ma anche personaggio molto amato al di fuori del contesto cinematografico. Noto anche e soprattutto per il ruolo di Alan Grant, personaggio chiave nonchè protagonista nei tre film della saga di Jurassic Park nonchè presente nella saga successiva Jurassic World.

Le cause del decesso sono state rivelate proprio di recente dal suo agente, nonchè persona molto vicina all’attore neozelandese. Date le condizioni di salute che erano state pregiudicate negli ultimi anni molti avevano ipotizzato un ritorno di una malattia.

Le cause del decesso di Sam Neill

Così però non è: è stato l’agente, Philip Grenz, a descrivere esattamente le cause del decesso piuttosto improvviso, che è spiegabile con una polmonite. L’attore infatti era completamente guarito dal linfoma angioimmunoblastico a cellule T, malattia che era stata di fatto annunciata da lui stesso diversi anni fa.

Dopo diversi anni di terapie CAR-T concepite sotto forma di immunoterapie infatti Sam Neill era uscito vittorioso dalla battaglia contro questo male, ed era comunque ritornato attivo sia in ambito professionale con vari progetti anche indipendenti. Inoltre erano rinomate varie iniziative nel campo vinicolo iniziate proprio dai tempi del successo del primo capitolo della saga di Jurassic Park.

La volontà da parte della famiglia è di tenere le esequie in un contesto molto intimo e riservato. Lo stesso attore infatti anche come evidenziato dal proprio agente non amava la luce dei riflettori e seppur decisamente famoso e riconoscibile non è mai stato un personaggio mondano.

L’attore è venuto a mancare in Australia, a Sydney in circostanze ancora non chiare e che proprio per una questione di riserbo, saranno mantenute probabilmente ben celate dagli occhi della stampa.

Oltre che per il ruolo di Alan Grant che lo ha restituito all’immaginario comune di svariate generazioni, interpretazioni apprezzate e considerate di livello da critica e fan sono quelle come il dottor William Weir in Punto di non ritorno, ma anche Damien Thorn in Conflitto finale, oltre che ne Il Seme della follia, oltre che nell’interpretazione molto intensa di Alisdair Stewart in Lezioni di piano.