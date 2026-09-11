I segni zodiacali più ambiziosi! Ecco quali sono

Essere ambiziosi è considerato un “must” in tantissimi ambiti, da sempre, perchè evidenzia una continua volontà e capacità di crescere per ottenere obiettivi. Del resto le persone di maggior successo sono praticamente “obbligate” ad apparire anche ricche di ambizione, condizione che accompagna, per forza di cose anche i profili caratteriali. Naturalmente in questo senso i segni zodiacali spiccano per essere più o meno ambiziosi.

L’ambizione è qualcosa di profondamente culturale, legata anche al luogo e al contesto di crescita, ma è anche qualcosa di instrinseca nella singola persona. Quali sono proverbialmente i segni zodiacali famosi per la loro ambizione anche a tratti smisurata?

Segni zodiacali più ambiziosi: i principali 3

Leone

Leone per forza di cose emerge perchè è un profilo dal carattere “grande”. Ingombrante, e quindi spicca proprio per ambizione, però può essere parzialmente celata come caratteristica, se infatti questo tratto viene legato all’ambito lavorativo o come risultati, Leone sembra quasi l’opposto.

Il Leone “tipico” infatti non segue un obiettivo pragmatico, non tanto i soldi ma la propria affermazione pura e semplice. Essendo un segno pieno di ego non si fa problemi a voler sempre emergere senza un secondo fine.

Bilancia

Quello che passa più in secondo piano perchè sostanzialmente è un ambizioso ma corretto. O almeno è l’idea che vuole dare agli altri ovvero quella di non essere uno “scavalcatore sociale”. In verità Bilancia è un segno calcolatore e che spesso trama anche alle spalle degli altri.

Quindi è una continua ricerca, la sua tra l’apparire sempre corretto e ligio e la realtà delle cose ovvero, non riuscirebbe mai a porre rimedio alla propria ambizione che ha spesso ragioni molto spesso pratiche e pragmatiche quindi economiche.

Capricorno

Il tipo di ambizioso “basic” ovvero colui, come segno, che ambisce sempre al meglio anche per una condizione di crescita personale. E’ un profilo preciso, estremamente portato ad aggiornarsi quindi duttile e bravo anche nei rapporti sociali.

Non è il più fastidioso tra i segni perchè evidenzia il proprio modo di pensare in modo trasparente. Ma non è mai uno pronto ad accontentarsi, in nessun momento. La stagnazione mentale e produttiva è per lui assolutamente il peggior nemico in senso assoluto.