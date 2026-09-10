Napoli Bologna può essere già decisiva per Allegri?

Non è stato un inizio di stagione da sogno quello del Napoli di Max Allegri, anche in virtù di un calendario non facilissimo. La compagine azzurra infatti allenata da pochi mesi dal tecnico livornese infatti ha dovuto fronteggiare una sessione estiva di calciomercato piuttosto stantia. Se alla prima di campionato è arrivata una vittoria contro il Genoa, le successive sfide di Serie A hanno portato 0 punti contro Como (in casa allo stadio Maradona) e contro l’Inter, pur a seguito di una gara globalmente ben giocata per buoni tratti, che ha visto gli azzurri andare addirittura in doppio vantaggio.

Napoli e Allegri, esordio difficile

Non è andata meglio nell’esordio stagionale in Champions, disputato di recente a Napoli che ha visto i partenopei più solidi difensivamente come atteggiamento ma comunque sconfitti a seguito di una rete del capitano dell’Arsenal Odegaard nel secondo tempo.

Vanno anche ribadite varie assenze come quelle di McTominay, alle prese con un intervento al cuore, ma anche il lungodegente Alessandro Buongiorno fermo fin dal ritiro prestagionale, Giovane, anche lui fermo ai box. A questi va menzionato anche l’infortunio di Marianucci nel ritiro, e le recenti defezioni di Anguissa e Santos che probabilmente torneranno a pieno regime dopo la sosta delle nazionali.

Nonostante questo il Napoli non è sembrato ancora un collettivo in grado di apparire competitivo nelle fasi, insomma se Allegri non è famoso per una fase offensiva particolarmente ricercata, è nota l’attenzione per la fase difensiva che per anche contro i Gunners è apparsa molto elementare e bassa seppur possa aver dato i suoi frutti.

In ogni caso è risultato evidente il predominio della squadra inglese a Napoli con svariate palle nitide sprecate.

Il campionato inizia ora?

Prima della sosta per le nazionali che di fatto fermerà campionato e coppe europee per 2 settimane il Napoli dovrà affrontare due partite per rialzare la testa: la prima contro il Bologna di Tedesco, a Fuorigrotta e poi la trasferta non facile in quel di Firenze dove è subentrato Paolo Vanoli a Fabio Grosso dopo un inizio horror per la viola.

In caso di mancati 3 punti contro il Bologna, compagine che non è sembrata al top della forma un po’ come gli azzurri, i malumori che già ora sono presenti in casa Napoli potrebbero diventare qualcosa di più.