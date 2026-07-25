I segni zodiacali più vendicativi di tutti! Attento a loro!

La vendetta è un piatto che va servito freddo ed evidenzia molto bene come definizione una sorta di ineruttabilità di questa volontà da parte dell’animo umano, che può esistere su vari livelli. Ma che per alcune personalità e quindi di riflesso segni zodiacali che sono facili da notare e non sempre da evitare sulla nostra strada.

Ma quali sono questi profili notoriamente anche mediamente rancorosi (ma non tutti, come vedremo, lo sono effettivamente)? Sono legati a personalità complesse quanto estremamente stratificate ma non tutte uguali anzi sono spiccatamente diverse. Ne abbiamo esaminate tre.

I segni più vendicativi sono questi 3

Toro

Profilo vendicativo senza neanche pensarci troppo anzi spesso la sua opera di vendetta non ha proprio ne capo ne coda, ma è tutto frutto di uno sfogo. Questo lo porta ed essere imprevedibile nei tempi e nei modi (a volte si appella a situazioni futili) al tempo stesso non è uno che serba rancore particolare.

La vendetta è più una reazione, almeno parzialmente istintiva, piuttosto che qualcosa di pianificato però comunque va preso “sul serio”. Anche se istintivo il Toro nel suo essere vendicativo non vuole assolutamente essere preso sotto gamba.

Vergine

Vergine rappresenta il polo opposto nell’ambito della vendetta se consideriamo tutti i fattori. Essendo uno poco impulsivo se non nelle reazioni più naturali, il senso vendicativo del segno della Vergine è molto pianificato ed ha sempre un senso, o quantomeno una logica.

Non per forza tende a vendicarsi per un motivo pratico, è il più delle volte una sorta di missione morale, anche se come definizione può sembrare eccessiva, non lo è così tanto come può sembrare.

E’ una questione di principio direbbe un qualsiasi della Vergine, serve anche a far capire la statura mentale del segno.

Pesci

Pesci è il segno vendicativo ma non rancoroso come ci si aspetta da un profilo che spesso sembra passare quasi inosservato. Ed è questo che rende Pesci spesso vendicativo il non essere considerato abbastanza o non esserlo affatto, in realtà non ha intenzioni di fare cose plateale ma vuole attenzioni.

Per questo il Pesci è un profilo che non viene preso in forte considerazione e quasi mai davvero sul serio finchè non fa qualcosa di molto plateale, anche se non sarebbe parte della sua natura.

Non ama arrabbiarsi però spicca per le reazioni emotive molto evidenti e difficili da non vedere.