Icardi pronto a tornare in Serie A? Due club sulle sue tracce

E’ stato uno degli attaccanti più prolifici dello sorso decennio in Serie A, e proprio nella massima serie italiana Mauro Icardi potrebbe concretamente ritornare a calcare i campi nostrani dopo essere stato a lungo uno dei calciatori più chiacchierati dell’Inter fino a diventarne capitano.

Svincolatosi dopo una parentesi molto fruttuosa con il Galatasaray (con il quale ha conquistato numerosi successi in Turchia, diventando anche il calciatori straniero con più reti segnate con il club locale.

Quale è il futuro di Icardi? O meglio quale sarà?

La carriera di Mauro Icardi

Una larga fetta della prima parte di carriera di Maurito (argentino ma con doppio passaporto viste le sue origini italiane) è stata proprio stata consumata in Serie A, “esplodendo” giovanissimo con la casacca della Sampdoria, tanto da attrarrei ai tempi le attenzioni dell’Inter che nel 2013, quindi 13 anni fa decise di metterlo sotto contratto.

Anche in virtù di numerose vicende extra calcistiche, legate anche al matrimonio con Wanda Nara, conclusosi nel 2024, Icardi è stato uno dei calciatori più divisivi per la piazza nerazzurra, che ha lasciato direzione Paris Saint Germain dopo 124 in 219 presenze totali praticamente una media di un gol ogni due partite. Dopo la parentesi francese è stato proprio il Galatasaray ad acquistarlo.

Destinazione Serie A?

Il legame con il nostro paese continua, e prosegue anche al di fuori del rettangolo verde infatti l’attaccante argentino classe 1993 non ha particolare fretta di trovare un nuovo club, e sta trascorrendo queste settimane proprio in Italia.

In particolare sono due club sulle sue tracce, e che potrebbero aver bisogno di un calciatore della sua esperienza, in primis c’è il Como che è alla ricerca proprio di un centravanti. Il club comasco potrebbe effettivamente soddisfare ogni richiesta economica del calciatore.

La Juventus seppur più defilata non ha mai cessato del tutto i contatti con l’ex Inter, anche se non è mai stata troppo vicino al suo ingaggio: vista la situazione Kolo Muani che non sembra sbloccarsi dopo il fallito rinnovo di Vlahovic potrebbe essere proprio la Vecchia Signora a farsi viva alla corte di Maurito.

E’ comunque probabile che Icardi prima dell’inizio del mese di agosto 2026 decida di non fare alcun passo in avanti: secondo indiscrezioni è alla ricerca di un club pronto a metterlo al centro del progetto più di ogni altra cosa.