Atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra figli: ne ha? Tutto sulla vita privata

Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra, due illustri atleti paralimpici italiani, non hanno figli. Entrambi, concentrati sulla loro carriera sportiva, dedicano gran parte del loro tempo agli allenamenti e alle competizioni, lasciando così poco spazio alla vita familiare tradizionale. Nel caso di Giacomo, la sua passione per lo sport è alimentata anche dall’amore e dal supporto dei genitori, in particolare dal padre, che gli ha trasmesso l’amore per lo sci fin da piccolo.

Giacomo, in particolare, è ipovedente dalla nascita a causa di un’atrofia del nervo ottico bilaterale. Questo non lo ferma nel suo percorso di vita e sportivo e, anzi, lo motiva a superare ogni ostacolo. La mancanza di figli non è un tema centrale nella loro vita, poiché entrambi sono orientati verso i loro obiettivi sportivi. Giacomo ha iniziato a sciare a soli tre anni, un’esperienza che ha cambiato il suo percorso e lo ha portato a vincere numerosi premi e riconoscimenti, tra cui otto medaglie paralimpiche: quattro ori, tre argenti e un bronzo.

La carriera e i successi di Giacomo e Giuliana

Giacomo e Giuliana si sono distinti nel mondo dello sci alpino paralimpico. La loro carriera agonistica è iniziata rispettivamente nel 2012 e in un periodo non specificato. Giacomo compete nella categoria Visually Impaired B3 in discesa libera, slalom, slalom gigante, SuperG e supercombinata, mentre entrambi rappresentano il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle.

Medaglie e riconoscimenti

8 medaglie alle Paralimpiadi (4 ori, 3 argenti, 1 bronzo)

17 medaglie mondiali (10 ori)

2 Coppe del Mondo generali, 11 Coppe di specialità

Portabandiera Italia ai Giochi di Pechino 2022

Collare d’oro al merito sportivo CONI

Giacomo vive nella splendida Val di Fiemme, a Cavalese, dove continua a prepararsi per le sue competizioni future. In vista delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, sarà ospite al Festival di Sanremo 2026, dove avrà l’occasione di farsi conoscere ulteriormente come atleta e come simbolo di ispirazione per molti. Le aspettative per quest’evento sono alte, poiché Giacomo ambisce a competere in casa, e questo è un motivo di grande entusiasmo per lui e per i suoi sostenitori.

La storia di Giacomo e Giuliana non è solo una storia di sport, ma anche una testimonianza di determinazione e resilienza. Non avendo figli, possono dedicare ogni energia ai loro obiettivi sportivi, diventando modelli per le giovani generazioni e ispirando altri a superare le difficoltà. Con il loro straordinario talento e la loro dedizione, continuano a scrivere una storia di successi e sfide nel mondo dello sport paralimpico italiano.