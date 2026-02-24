Bianca Balti moglie o compagna: chi è Maximilian Maeder (ex)

Bianca Balti, celebre supermodella italiana, è attualmente single dopo una relazione con Maximilian Maeder, un noto imprenditore. I due hanno condiviso un’intensa storia d’amore che ha attirato l’attenzione mediatica, ma ora si sono separati. Nel corso della loro relazione, hanno avuto due figli: Matteo, di 12 anni, e Lilia, di 8 anni. Questa una delle relazioni più significative nella vita della modella, nonostante il suo status attuale di single.

Bianca e Maximilian Maeder, come molti sanno, hanno avuto un legame profondo che si è sviluppato nel tempo. La loro storia d’amore è iniziata qualche anno fa, portando la modella a vivere momenti di grande felicità. Tuttavia, la vita ha portato la coppia a seguire strade diverse, lasciando Bianca concentrata sui suoi figli e sulla sua carriera. In passato, Bianca ha avuto altre relazioni significative, ma la storia con Maximilian è stata particolarmente intensa, sia a livello personale che familiare.

Dettagli sulla vita privata di Bianca Balti

Classe 1984 e originaria di Lodi, Bianca Balti ha costruito una carriera straordinaria nel mondo della moda, diventando una delle modelle italiane più apprezzate e influenti a livello mondiale. Ha sfilato per i più grandi brand come Dolce & Gabbana e Victoria’s Secret e ha collaborato con L’Oréal. La sua vita privata è spesso descritta come affascinante ma complessa, considerando il suo impegno come madre e i significativi eventi personali che ha affrontato.

Figli: Matteo (12 anni) e Lilia (8 anni)

Single Ex partner: Maximilian Maeder

Maximilian Maeder Attività attuale: Imprenditrice nel settore beauty

Curiosità e sfide personali

Bianca ha recentemente affrontato una sfida significativa nella sua vita: la diagnosi di un tumore ovarico nel 2025, una malattia che ha combattuto con grande coraggio e determinazione. Fortunatamente, attualmente è in remissione e pronta a tornare alla ribalta. Questo periodo difficile ha influenzato non solo la sua carriera e le sue scelte professionali, ma anche il suo approccio alla vita e all’amore.

Nel 2026, Bianca Balti tornerà sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo come co-conduttrice nella quarta serata. Dopo il suo debutto come ospite nel 2013 e il ruolo di co-conduttrice nel 2025, le aspettative per la sua performance sono alte. Questa partecipazione arriva dopo la sua battaglia contro la malattia e rappresenta un segnale di rinascita e resilienza. Il pubblico attende con ansia di vedere Bianca brillare nuovamente e di godere della sua presenza carismatica sul palco dell’Ariston.