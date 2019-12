Come utilizzare il limone? Ecco i suggerimenti

Il limone ha numerose proprietà benefiche per la nostra salute e può essere anche utilizzato per altri scopi. Iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e del succo di limone è un rimedio naturale adatto alla depurazione, con effetto drenante e accelera il metabolismo. Il limone, però, è molto utile anche per la casa, ad esempio può essere utilizzato per pulire e donare brillantezza. Si presta molto anche alla cosmesi. Con il limone è infatti possibile preparare impacchi, maschere e creme, ha un effetto purificante e lisciante.

Limone e i suoi utilizzi

Bere acqua e limone apporta numerosi benefici al nostro organismo. Essa ha una potente azione depurativa, elimina le tossine in eccesso, rende la pelle più luminosa e più tonica, favorisce la regolarità intestinale, contrasta il gonfiore addominale e rinforza il sistema immunitario.

il limone come già detto può essere utilizzato al mattino con un bicchiere d’acqua tiepida, ma i suoi benefici si presentano anche se utilizzato per condire preparazioni alimentari. Tra i vari benefici abbiamo:

Azione antiossidante : contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento cellulare

Depura e disintossica , favorendo l'eliminazione delle tossine accumulate nel nostro corpo

Azione antibatterica generale e anche a livello dell'intestino

Rinforza il nostro sistema immunitario

Facilita la digestione

Combatte nausea , dissenteria e mal di testa

, e Favorisce l’ assorbimento del ferro , contrastando l’anemia

, contrastando l’anemia Previene i tumori

Anti stress

Azione energizzante

Usi domestici del limone

Il limone può essere tranquillamente utilizzato anche per uso domestico. Può infatti essere utilizzato per la pulizia del rame e dell’ottone, donandogli brillantezza. Neutralizza gli odori ed è un forte potente sgrassante.

Gli usi cosmetici del limone

Il limone è un potente rimedio naturale contro i numerosi inestetismi della pelle. Leviga, purifica, dona lucentezza e tonicità.