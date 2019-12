Metodo per perdere peso velocemente: ecco cosa fare e cosa mangiare

Perdere peso è l’obiettivo di molti; del resto, questo è un processo che, oltre ad apportare vantaggi estetici, ha un buon effetto sulla salute dell’intero organismo, poiché ne riduce l’affaticamento e lo rende maggiormente efficiente.

Tuttavia, nonostante molti si impegnino con decisione nei vari programmi di dimagrimento, spesso si accorgono che questi non sono così funzionali e decidono di abbandonare il percorso per rimettersi in forma. Agire così, comunque, non è una buona idea, soprattutto perché esiste un modo per perdere peso in maniera efficace e in poco tempo. Con questo articolo andremo a scoprire proprio quale sia questo modo.

Come dimagrire in fretta e col metodo corretto

Per dimagrire esistono tre modi differenti. Il primo consiste nel diminuire la quantità di calorie introdotte nell’organismo tramite l’alimentazione; il secondo comporta, invece, un aumento delle calorie bruciate; il terzo, infine, è quello più categorico ed è rappresentato da un intervento chirurgico volto alla rimozione del grasso in eccesso.

Una volta conosciuti questi tre modi per perdere peso, identifichiamo il metodo perfetto per farlo: si tratta di una combinazione tra i primi due modi. Solo seguendo questo metodo, infatti, si otterranno dei risultati validi e duraturi nel tempo; cosa che, al contrario, non accadrà mai seguendo diete che vantano effetti miracolosi o escludendo dalla propria alimentazione numerosi cibi.

Appurato che questo metodo è l’unico metodo sano per perdere peso, vediamo alcuni suggerimenti che permettono di attuarlo al meglio.

Iniziare a dimagrire senza stress

Lo stress causa gonfiore addominale e contrasta il dimagrimento, ecco perché è importante iniziare a perdere peso nel modo più rilassato possibile. Ciò è possibile se si seguono alcuni consigli, come:

Seguire un programma dimagrante per sé stessi e non per soddisfare i criteri di bellezza degli altri;

Porsi obiettivi realistici da raggiungere con calma e senza ansia;

Avere un concetto equilibrato di sé stessi , così da non demoralizzarsi troppo davanti ad un piccolo e normale fallimento;

Prepararsi psicologicamente ad affrontare un percorso durevole e impegnativo.

Modificare le abitudini alimentari

Come abbiamo accennato prima, per perdere peso occorre anche diminuire l’apporto calorico. Per farlo è necessario:

Avere un’alimentazione varia , che comprenda porzioni moderate di ogni alimento, così da godere di tutti i nutrienti necessari al corpo;

Abbondare con la frutta e la verdura , ma non superare le 5 porzioni al giorno;

Limitare, o meglio eliminare, le bevande gassate e dolci;

Diminuire la quantità di grassi assunta.

Mantenersi in modo per perdere peso

Infine, il miglior metodo per perdere peso comporta anche una buona quantità di attività fisica; tuttavia, non serve iniziare con allenamenti particolarmente pesanti, all’inizio può bastare: