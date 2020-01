Schiaffo Papa Francesco, l’opinionista in tv: “Avrebbero dovuto prendere a schiaffi quella donna”

Il recente avvenimento che ha avuto come protagonista Papa Francesco che schiaffeggiava una fedele “focosa”, è diventata virale. La notizia è arrivata anche in molti salotti di famosi talk show, tra cui quello di Fox News.

Durante la trasmissione, in particolar modo del seguitissimo “The Five”, hanno suscitato molto scalpore le parole di Emily Compagno. Ospite fissa del programma, la Compagno si è lasciata andare in un commento che a molti è risultato totalmente inappropriato.

Infatti, dopo aver visto le immagini girate a Piazza San Pietro, quelle in cui il pontefice è ripreso nello schiaffeggiare la mano di una fedele, colpevole di averlo trascinato verso di lei, Emily Compagno ha affermato che le guardie del corpo del papa avrebbero dovuto “strozzare quella donna”.

Le dichiarazioni sono state immediatamente rilasciate subito dopo il commento di Tom Shillue, anche lui ospite della trasmissione, il quale si era schierato a favore del comportamento di Bergoglio: “La donna meritava quello schiaffo, non mi è piaciuto il modo in cui si è avvicinata al Pontefice”.

Su Twitter sono emerse molte reazioni alle parole della Compagno. Dall’altra parte, l’opinionista ha voluto chiarire le sue parole, spiegando come quella donna abbia fatto un gesto violento, non consono alla situazione, aggiungendo di come il Papa non sia Gesù e dunque ha agito correttamente nell’allontanarla, non dovendosi neppure scusare per l’accaduto.

L’incidente ha turbato non poco l’equilibrio del Papa compreso quello emotivo. “L’amore ci rende pazienti”, ha detto il Pontefice; tuttavia a volte capita di perdere la pazienza, ha aggiunto Bergoglio chiedendo scusa per il cattivo esempio.