Cosa danneggia la fertilità maschile? Vediamo cosa dice la scienza a riguardo

Dunque questa sostanza chimica è considerata come un disgregatore endocrino che va a ridurre il numero e la qualità degli spermatozoi, andando ad imitare gli estrogeni, che a loro volta vanno a modificare i livelli ormonali del sesso maschile.

Fattori che influenzano la fertilità maschile

Mettere il ​​cellulare nella tasca anteriore

Anni fa uno studio ha messo in luce che il cellulare posizionato vicino all’organo maschile ha ridotto del 9% il quantitativo di spermatozoi viventi raccolti nei campioni. Questo a causa delle radiazioni emanate dal cellulare stesso. È preferibile, quindi, mettere il cellulare in una borsa o nella tasca posteriore anziché in quella anteriore.

Essere stressati

Lo stress, in generale, ha dei risvolti negativi sul nostro organismo, compresa la produzione di spermatozoi. Secondo uno studio fatto recentemente è stato scoperto che gli uomini ansiosi tendono ad avere spermatozoi con una forma anomala e mostrano anche problemi di mobilità.

Fumare

Il fumo ha un impatto negativo sulla salute generale. Questo impatto negativo si manifesta anche sulla qualità dello sperma. Quanto più in fretta un uomo smette di fumare, prima il suo sistema inizierà a generare spermatozoi sani. E’ quindi una condizione reversibile.

Essere in sovrappeso

Essere in sovrappeso o addirittura obesi riduce notevolmente la produzione di spermatozoi. Questo perché il grasso produce estrogeni. Inoltre gli uomini che hanno molti chili in più sono più inclini alla disfunzione erettile che rappresenta un’altra minaccia alla fertilità maschile.

Il caldo

I testicoli di un uomo potrebbero non funzionare in modo corretto quando si avverte troppo calore. Affinché il calore possa uccidere gli spermatozoi, un uomo deve essere esposto ad esso molto spesso e per tempi prolungati.

L’alcol

Gli uomini che fanno un uso eccessivo di alcol tendono ad avere una salute generale peggiore rispetto a chi non ne fa utilizzo, ciò può anche influenzare il numero e la qualità degli spermatozoi.