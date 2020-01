Mancanza di vitamine? Ecco alcuni segnali

Le vitamine sono dei microelementi di fondamentale importanza. Sono indispensabili per mantenere l’organismo in salute. Parliamo di microelementi per distinguerli dai macronutrienti. Non perchè sono meno importanti, ma perchè sono contenuti in tracce negli alimenti, non sono abbondanti quanto i macroelementi.

La dieta è la fonte principale di questi elementi. Le vitamine sono, infatti, presenti nella maggior parte degli alimenti, in quantitativi variabili. Le vitamine sono svariate, si distinguono in due gruppi: vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili, a seconda della loro solubilità in acqua.