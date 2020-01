Meteo, dopo quasi un mese di pioggia e neve: l’aria si ripulisce

Dopo un incessante periodo di Alta pressione durato più di tre settimane, è in arrivo un cambiamento nella circolazione dell’aria, con l’arrivo, nel weekend, di una depressione dal Nord Europa, capace di recare una rapida miscela dell’aria, alcune precipitazioni su Torino e sul Torinese e una leggere nevicata sulle Alpi; questo per quanto riguarderà il periodo comprensivo del weekend.

Tuttavia, sembrerebbe che dalla settimana ventura ci sia un vero e proprio cambiamento repentino del flusso d’aria grazie all’arrivo di correnti fredde dall’Est/ Nord Est. Secondo quanto dichiarato dal meteorologo della Smi, Daniele Cat Berro, non è ancora certa l’ipotesi riguardo queste previsioni, se corrispondono o meno alla realtà, tuttavia stanno crescendo le possibilità di vedere qualche fiocco in pianura. E in particolar modo una diminuzione dei pm10 in città già dall’inizio di venerdì-sabato e, ancora più strettamente da domenica.