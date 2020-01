Limone e bicarbonato: ecco perchè usarli insieme

Sembrerebbe che berli in associazione aumenterebbe le capacità metaboliche, ribadiamo che può essere un aiuto, ma non determinerà una perdita di peso miracolosa.

La loro unione aiuta a combattere lo sviluppo dei radicali liberi, in questo modo l’organismo di disintossica e drena i liquidi in eccesso eliminando le tossine.

Sono in grado di rendere i denti più bianchi, è da precisare che un uso eccessivo e una frequenza elevata possono andare a rovinarne lo smalto, quindi meglio non esagerare.

Assunti in piccole quantità con un bicchiere d’acqua aiutano a digerire.

Infine, per chi prepara dolci casalinghi potrà usarli insieme come sostituti del lievito.

Consigli

Per non andare incontro a problematiche, si consiglia di non eccedere con il consumo. Come già detto sarebbe utile rivolgersi ad un esperto. Ad ogni modo si consiglia di non seguire questa pratica per più di due settimane. In questo modo si eviteranno problemi di acidosi.

Ancora, un altro consiglio è quello di assumere questa bevanda attraverso una cannuccia, in questo modo non si rischia di rovinare lo smalto dei denti, e li proteggeremo.