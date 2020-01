Quali sono le malattie che provocano una maggiore mortalità? Ecco la risposta

Le malattie e la mortalità sono strettamente correlate in alcuni casi. Dato che sono state effettuate, nel corso degli anni, innumerevoli scoperte sia scientifiche che mediche, ci sentiamo più tutelati nei confronti delle malattie. Ciò non è del tutto reale, perchè ci sono tante malattie che nonostante ricerche e studi ancora oggi non si riescono a curare. E’ difficile in alcuni casi capire la causa e mettere appunto una cura.

Quali sono le malattie per cui si muore maggiormente in tutto il mondo?

In passato la morte sopraggiungeva per motivazioni anche molto banali, ad esempio una bronchite poteva provocare la morte del paziente. Inoltre si moriva giovani a causa delle malattie infettive o si moriva senza saperne nemmeno il motivo. Oggigiorno, invece, fortunatamente l’età media è aumentata. Sono stati fatti dei passi da gigante in campo medico che ci permettono di prevenire e curare molte malattie.