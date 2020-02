Cosa succede a chi beve birra di mattina? Ecco la risposta

La birra è una bevande alcolica fermentata prodotta e consumata sin dai tempi antichi. La differenza tra la birra prodotta dai popoli antichi e la birra che siamo abituati a consumare oggi, è che in passato la fermentazione era spontanea, mentre oggigiorno la fermentazione è strettamente controllata.

Negli anni passati la birra era prodotta solo partendo dal malto d’orzo, adesso, invece, secondo il decreto legislativo DPR 272/98, è possibile produrre la birra anche con il frumento o con miscele di entrambi. Inoltre, possono essere utilizzati anche altri cereali, come ad esempio il malto di riso, in questo modo la birra potrà essere consumata anche da soggetti celiaci.

Proprietà benefiche della birra

La birra è una bevanda ricca di nutrienti, tra cui le vitamine del gruppo B ed il potassio. La vitamina B6 e soprattutto l’acido folico sono delle vitamine molto importanti per contrastare gli effetti negativi dell’omocisteina. Esso è un amminoacido che se presente in eccesso provoca la comparsa di malattie cardiovascolari.

La birra però non ha solo proprietà benefiche. Vediamo qualche controindicazione.

La birra compromette l’assorbimento a livello intestinale di alcune molecole.

Inoltre, data la presenza di alcool, si può verificare un’irritazione delle mucose. In altri casi la birra consumata in eccesso può provocare la diarrea, la conseguenza è che verranno eliminati anche minerali e acqua dal nostro corpo.

Data la presenza di acqua e anche di potassio, la birra ha un‘azione diuretica. Ovviamente, la reazione inversa sarà la tendenza alla disidratazione in caso di abuso. La presenza dell’alcol etilico interferisce con la regolazione della pressione sanguigna determinando un aumento.

La birra non ha un apporto calorico estremamente elevato, ma favorisce allo stesso modo un accumulo adiposo. L’eccesso insulinico tende a farci ingrassare. L’adipe, inoltre, tende a localizzarsi principalmente nella zona della pancia, dunque grasso addominale.

In caso di abuso vero e proprio, la birra può determinare delle vere e proprie patologie, anche gravi in alcuni casi.

Da non consumare assolutamente in caso di gravidanza e allattamento.

La birra tradizionale, quindi preparata a partire dal malto d’orzo è vietata anche per soggetti celiaci, che invece possono consumare le birre senza glutine.

Un altro aspetto negativo del consumo eccessivo di birra riguarda l’igiene orale. L’alcol tende ad irritare le mucose della bocca e anche le gengive. Poi dato che contiene maltodestrine, la birra favorisce la crescita batterica. Si raccomanda dunque di lavarsi i denti dopo aver consumato la birra.

Conclusioni

Data la presenza di alcol, ma non solo, sarebbe melio associare la birra ad un pasto, meglio se non troppo pesante per non esagerare con le calorie assunte.

Riguardo il consumo della birra al mattino, non ci sono ancora delle prove certe dei rischi ma neanche dei eventuali benefici che potrebbe apportare. Ma diciamo che sarebbe meglio evitare nel dubbio.