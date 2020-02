Mangiare bresaola a colazione fa bene? Ecco la verità

La bresaola è un salume tipico della Valtellina. Essa si ottiene andando a salare, essiccare e stagionare un filetto di manzo o in alcuni casi un filetto di bue.

La bresaola presenta delle differenze con gli altri salumi. Ha un sapore particolare, non è molto salata, tendente più al sapore dolce, ma molto delicato al tempo stesso. Si presenta con una forma cilindrica e di colore rosso intenso con dei bordi un po’ più scuri. Ha un profumo leggermente aromatico, mentre al tatto, la carne risulta essere compatta ed elastica.

A differenza di tanti altri salumi, la bresaola, apporta pochissime calorie, non è ricca di grassi per cui può essere tranquillamente inserita in un regime alimentare ipocalorico.

Come viene prodotta la bresaola?

La carne scelta viene salata a secco ed è lasciata a riposare in salamoia per circa 10-15 giorni.

Passato questo tempo si procede con la pulitura e l’insaccamento in budello naturale o sintetico.

A questo punto si procede con l’asciugatura e la stagionatura, che durano dalle 4 alle 8 settimane in totale.

Tutta la produzione si svolge in locali con una temperatura apposita, tenuta sotto controllo per l’ottenimento di un prodotto eccellente.

Per la sua produzione, inoltre, vengono utilizzare delle spezie, generalmente esse possono variare a seconda della casa produttrice. In linea di massima le spezie più utilizzate sono: la cannella, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano, la noce moscata, il pepe, il timo, il rosmarino ed l’origano.

Quando mangiare la bresaola

Si tratta di un prodotto che si adatta bene a molte preparazioni alimentari, per cui può essere consumata in tanti modi diversi e soprattutto in vari momenti della giornata. Infatti è adatta da essere consumata a colazione dato l’elevato quantitativo di proteine che fornisce, ma anche come spuntino, merenda prima o dopo lo sport, come pranzo o cena associata alle verdure.

Perché mangiare la bresaola?

È povera di grassi. Quando si è a dieta, la bresaola è un ottimo alimento da consumare dato che è povera di grassi, ma ricca di tanti altri nutrienti. È un’ottima fonte di proteine, ottima dunque per chi vuole essere in forma. Non a caso gli sportivi la inseriscono nei loro piani alimentari. E’ un alimento che viene consumato tranquillamente senza ulteriori condimenti che la vadano ad appesantire. Ottima per preparare pasti veloci. Molto spesso siamo di corsa durante la giornata e non abbiamo tempo per cucinare. Piuttosto che consumare alimenti ricchi di grassi, la bresaola è un’ottima scelta. Sarà solo necessario tirarla fuori dal frigorifero e aggiungere del formaggio grana, della rucola o dell’insalata il tutto accompagnato da un po’ di pane e il pranzo è servito! Molto comoda anche da portare in giro per quando non si riesce a tornare a casa per pranzo o cena. Alleata dalle ossa. La bresaola aiutare a fortificare l’apparato scheletrico grazie al fosforo particolarmente abbondante in questo prodotto. E’ un minerale fondamentale per la salute delle ossa e dei denti. Previene e combatte i crampi muscolari. A volte, i crampi muscolari si avvertono di più di notte. Si possono manifestare, ad esempio, per mancanza di minerali come il potassio, mangiare qualche fetta di bresaola può essere d’aiuto. Riduce il colesterolo cattivo. La bresaola è ricca di vitamina B3, conosciuta anche come niacina. La funzione principale della niacina è prevenire le malattie cardiovascolari. Essendo un salume, molto spesso si pensa che la bresaola apporti livelli di colesterolo molto elevati. In realtà questa affermazione è falsa, in quando è addirittura in grado di ridurre i livelli di colesterolo cattivo, aumentando, invece, il colesterolo buono. Si può mangiare anche in gravidanza. Questo salume, a differenza di tanti altri, può essere consumato anche dalle donne in gravidanza. Questo perché non determina la toxoplasmosi, dato che è sottoposto ad un’attenta salagione per circa 20 giorni. Ovviamente, per evitare qualsiasi dubbio, meglio chiedere un parere al proprio ginecologo. Fa bene alla pelle. La bresaola è ricca di vitamina B12. Questa vitamina rinforza e rigenerare il tessuto di unghie, pelle e capelli.

Conclusioni

Dati i numerosi benefici apportati dalla bresaola, possiamo affermare che fa bene se la mangiamo, ovviamente ci teniamo a specificare che un abuso non è mai consigliato. Meglio consumarla in piccole dosi e non con estrema frequenza per godere al meglio di tutti i suoi benefici.

Come accennato precedentemente si tratta di un salume che può essere consumato in ogni momento della giornata, dunque anche a colazione. Non apporterà alcun effetto negativo sul nostro organismo.