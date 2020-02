Mangiare solo patate a pranzo: ecco i benefici

Le patate sono dei tuberi originari del continente americano. Le patate appartengono alla famiglia delle Solanacee.

Le patate sono ricche di carboidrati complessi, ma sono anche ricche di vitamine e sali minerali. Le patate sono commestibili solo quando sono cotte. Non possono essere mangiate crude, soprattutto se è presente ancora la buccia, perché crude oltre ad essere indigeste, possono presentare elevati quantitativi di solanina, che è un alcaloide altamente tossico.

Le patate sono molto apprezzate da adulti e bambini. Si prestano alla preparazione di numerose ricette.

Dieta delle patate

Ormai il web è ricco di diete particolari. Nell’ultimo periodo una delle diete che sta ampiamente spopolando è la dieta delle patate. In questa dieta, come suggerito dal nome, l’alimento maggiormente consumato è la patata.

Come sappiamo i metodi di cottura per le patate sono svariati, ma in questa dieta si prevede l’assunzione di patate lesse.

La dieta a base di patate lesse è un regime alimentare noto per la sua capacità di far dimagrire velocemente. Si possono perdere fino a 3 chili in tre giorni.

Si è soliti pensare che le patate facciano ingrassare e quindi si eliminano del tutto dalla dieta, molto spesso. In realtà non è proprio così, le patate fanno ingrassare se abbinate male, se consumate in elevate quantità e soprattutto dal tipo di cottura. Ad esempio, di certo non possono essere mangiare le patate fritte.

Le patate lesse o cotte a vapore sono in grado di fornire molta energia all’organismo aiutando il dimagramento e l’eliminazione delle tossine e dei liquidi che si accumulano. Tutto ciò è dovuto alla presenza del potassio.

La dieta delle patate lesse non va seguita per più di 3 giorni. Mangiare solo patate non determina delle malattia o delle controindicazioni gravi per la nostra salute.

Le patate lesse fanno ingrassare?

Le patate sono ricche di nutrienti indispensabili per il nostro organismo, oltre che apportare molta energia. Non si nega che le patate siano dei tuberi che apportano molte calorie, questo ci porta a pensare che esse facciano ingrassare.

In realtà le patate lesse forniscono molta vitamina C e fibre soprattutto, oltre che sali minerali, vitamine e carboidrati complessi.

Possiamo dunque affermare che le patate lesse non fanno ingrassare, anzi, mangiare solo patate a pranzo favorisce il dimagrimento, grazie alla sua proprietà saziante, saremo portati a consumare meno cibo, e sentirsi sazi per più tempo.

Quali alimenti sono consentiti nella dieta delle patate?

Abbiamo detto che le patate possono essere consumate senza particolari problemi per i 3 giorni di questa dieta. Si consiglia di bere molta acqua e si deve avere l’accortezza di condirle in modo leggero. Si possono utilizzare solo aglio, aceto, erbe aromatiche e spezie.

La dieta della patata consente di inserire in questo regime anche uova o altre fonti proteiche.

Sono consentiti tè, caffè e tisane ovviamente senza aggiungere lo zucchero.