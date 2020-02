Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 10 al 16 febbraio 2020 anticipa giorni molto positivi per Ariete, Sagittario, Pesci e Vergine. I nati sotto il segno del Toro, dello Scorpione e della Bilancia, invece, vivranno alcune difficoltà. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni segno per segno.

Previsioni Paolo Fox della settimana 10-16 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Le previsioni astrali per la seconda settimana del mese promettono grandi cose per voi Ariete che godrete, in questi giorni, dell’influenza benevola di Venere. L’amore procederà alla grande; vi si prospetta un San Valentino all’insegna del romanticismo. Perfino le relazioni che sembravano ormai finite potrebbero avere un’altra opportunità. Anche sul fronte lavorativo vi regalerà delle soddisfazioni. I Toro non stanno vivendo dei momenti sereni e purtroppo l’oroscopo di paolo Fox non vi preannuncia grandi miglioramenti. Sarete nervosi anche questa settimana a causa di qualche preoccupazione economica di troppo. Cercate di non trascinare le tensioni lavorative nella vita di coppia, in special modo venerdì 14 febbraio. Voi Gemelli, come gli Ariete, sarete nelle grazie di Venere e la vostra vita amorosa ne trarrà beneficio. Sul fronte lavorativo potreste avere alcune piccole insicurezze, specie a inizio settimana, ma le supererete alla grande purché non vi agitiate. I Cancro stanno facendo i conti con un periodo non facilissimo, ma le coppie che sono resistite alle fatiche di questi giorni, vanno avanti ancora più forti e solide. Chi invece non ha risolto i contrasti col proprio partner dovrà ragionare bene sul da farsi, prima di prendere una decisione radicale.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 10 al 16 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati in Leone avranno una settimana un po’ scombussolata in amore, soprattutto chi è single. Non sono giorni facili per iniziare nuovi contatti e per lasciarsi andare del tutto. Per quanto riguarda il lavoro le cose andranno meglio: potreste fare un incontro interessante entro la fine della settimana. Ottime giornate per la Vergine che vivrà un San Valentino pieno di romanticismo. Anche in campo lavorativo sono in arrivo bellissime novità. L’oroscopo di Paolo Fox per il segno della Bilancia non è dei più favorevoli, a causa di qualche turbamento sentimentale che potrebbe guastare l’umore. Attenzione in particolar modo alle discussioni durante il fine settimana. Anche l’aspetto economico vi crea qualche preoccupazione di troppo in questo periodo di grandi uscite e poche entrate. Lo Scorpione dovrà affrontare qualche turbamento legato alle finanze o alla casa, niente che possa comunque scalfire le coppie consolidate. Giovedì 13 è una giornata favorevole per chi vuole allacciare nuovi contatti. Siate prudenti, invece, se dovete stringere nuovi accordi professionali.

Previsioni Paolo Fox dal 10 al 16 febbraio 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Avete Venere dalla vostra parte, Sagittario, e vi porterà, nella settimana di San Valentino, una gran voglia di innamorarvi. Potrebbero sbucare all’orizzonte nuovi progetti lavorativi, ma valutate bene le spese, potresti ritrovarvi senza fondi. Il pianeta dell’amore, purtroppo, non è benevolo con i nati in Capricorno, che faranno fatica a mantenere la serenità con il partner, specie a metà settimana. Nel lavoro, invece, le cose andranno molto meglio: riceverete delle conferme e potrete avere nuove opportunità. La seconda settimana di febbraio per i nati in Acquario sarà molto positiva, soprattutto in amore. Aspettatevi una bella sorpresa per mercoledì 12. Potrebbero esserci novità interessanti per chi sta vivendo delle trattative. Pesci possono sorridere: vivranno un San Valentino pieno di passione. Nel lavoro non siate ansiosi, perché stanno per arrivare i meritati apprezzamenti.