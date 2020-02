Oroscopo Paolo Fox mercoledì 12 febbraio 2020: Leone, Vergine, BIlancia e Scorpione

Se volete conoscere l‘oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 12 febbraio per quanto riguarda Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione su amore, salute e lavoro, ecco di seguito le previsioni.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Leone

Vi si prospetta, nel complesso, un mercoledì positivo in amore. Non vi crogiolate troppo nel ricordo di storie ormai passate e provate a guardare avanti. Sul lavoro evitate gli sprechi, le passioni momentanee e focalizzatevi piuttosto sulle situazioni che possono rivelarsi opportune.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Vergine

Giornata tranquilla per quanto riguarda l’amore. Sta per arrivare un periodo davvero fortunato per gli incontri: cercate di non chiudervi. Ottimo momento per la professione, se in passato avete lavorate bene, è tempo di raccogliere i frutti.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia vivranno qualche tensione anche domani 12 in amore. Febbraio è un mese che farà riaffiorare agitazioni passate e la vostra vita sentimentale potrebbe essere guastata da problemi lavorativi. Vi sarà d’aiuto distrarvi un po’, cambiare aria e distendere i nervi Sul lavoro potreste provare un’insoddisfazione generale, sentimento che aumenterà in primavera.

Oroscopo di Paolo Fox 12 febbraio 2020: Scorpione

Giornata positiva in campo amoroso. Anche se avete sofferto in passato, non siate troppo diffidenti, potrebbe capitarvi l’occasione di un incontro interessante. Dovete rivedere i conti, l’aspetto economico vi crea qualche preoccupazione. Vi aspettano giornate di chiarimenti sul lavoro.