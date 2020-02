Raphael Coleman, chi era la star morta a 25 anni: ecco la storia

E’ di questa mattina la notizia della morte di Raphael Coleman, ex baby star del cinema che era diventato famoso, a soli 11 anni, quando ricoprì il ruolo di Eric in Tata Matilda. Secondo quanto è stato raccontato dal Mirror il ragazzi avrebbe avuto un collasso lo scorso 6 Febbraio durante una sessione di jogging.

Chi è Raphael Coleman

Wikipedia – Intraprese la sua carriera nel 2005 con il film Nanny McPhee – Tata Matilda nella parte di Eric Brown, per la quale vinse un Young Artist Awards. Dopo aver recitato in altre due pellicole e in un cortometraggio abbandonò ogni attività artistica per diventare un attivista dell’ambientalismo. Coleman è morto improvvisamente nel 2020, a soli 25 anni, per un collasso.