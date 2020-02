Chiara Ferragni e Fedez brillano alla notte degli Oscar 2020

Niente Festival di Sanremo per i Ferragnez, che hanno preferito volare a Los Angeles per partecipare al party Vanity Fair degli Oscar 2020.

E così, per il secondo anno consecutivo, i Ferragnez hanno brillato sul red carpet più prestigioso del mondo.

E poi si sa, ovunque vadano o si trovino, Chiara Ferragni e Fedez non passano mai inosservati: che siano riusciti a mettere in ombra persino la trepidazione per l’assegnazione degli Oscar?

La coppia più glamour del mondo

Affiatati, trendy, entusiasti ed, ovviamente, elegantissimi, i Ferragnez si sono divertiti e non hanno mancato di mostrarlo al mondo intero.

Stanno facendo il giro del web i loro selfie con celebrità del calibro di Kim Kardashian e Kanye West, Donatella Versace ed Heidi Klum.

Impeccabile il look di entrambi.

Chiara indossava un abito floreale a tinte pastello Philosophy by Lorenzo Serafini che ne metteva in risalto le splendide gambe, Fedez invece un serissimo completo grigio di Prada.

Insomma, la coppia non avrà di certo sentito nostalgia del Festival di Sanremo, visto che il party degli Oscar è un evento molto esclusivo e cool al quale non tutti, certamente, possono aspirare di partecipare.

E Leone?

Se vi state chiedendo come i giovani coniugi abbiano gestito la cura del figlio, il piccolo Leone, è presto detto: il bambino ha seguito in America i famosi genitori, ma durante il party è rimasto nella casa statunitense della madre, ne siamo certi, in mani ottime e più che affidabili.

Del resto si tratta di un cucciolo di neppure due anni e quindi non poteva essere altrimenti.

Leone, in fondo, è già una piccola star: seguirà le orme di mamma e papà?

Siamo certi che non manchi molto dal vederlo sbucare felice e sorridente da selfie fatti in giro per il mondo con le personalità più in vista del jet-set internazionale.