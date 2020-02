Nuovi film Marvel 2020: ecco cosa vedremo prossimamente al cinema

By

Il Marvel Cinematic Universe, conosciuto anche come MCU, è uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni: sarà l’amore per i supereroi – che anche se passano le generazioni non passa mai –, sarà l’alto tasso di adrenalina delle pellicole, sarà l’azzeccata strategia di marketing, ma i personaggi e i film targati Marvel sono entrati nei cuori di migliaia di spettatori.

Basti pensare che, nel 2018, la casa di produzione è arrivata a una media di 982 milioni di dollari a film al box office mondiale, sia con i suoi personaggi più celebri, come Spider Man, Iron Man, Thor e Capitan American, sia lanciando personaggi meno noti ma diventati delle vere icone, come i Guardiani della Galassia. Terminata la fase 3, la più celebre grazie alla serie di film dedicata agli Avengers, adesso ha inizio la fase 4: le storie dei nostri supereroi preferiti si sono concluse, ma la Marvel ha in serbo ancora tante sorprese e tante storie da raccontare. Andiamo quindi a compiere una panoramica dei nuovi film Marvel 2020 più attesi della fase 4, annunciate durante il San Diego Comic-Con 2019.

Black Widow

È il primo appuntamento dell’anno e sicuramente uno dei più attesi: la Black Widow di Scarlett Johansson, infatti, è uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel. Per quanto riguarda la trama è ancora blindata, si sa solo che racconterà le avventure dell’ex-spia russa tra gli eventi di Captain America – Civil War e Avengers – Infinity War e introdurrà altre due Vedove Nere, tra cui Yelena Belova (Florence Pugh). Nel film, diretto da Cate Shortland, saranno introdotti anche i personaggi di Red Guardian (David Harbour), una sorta di russo Capitan American, e il cattivo Taskmaster. Uscita prevista: 1 maggio 2020.

Ecco il trailer di Black Widow:

Eternals

Tra i film supereroi 2020 Marvel è una delle pellicole più attese della nuova fase, sia per i personaggi affascinanti sia per il cast stellare messo insieme. La pellicola racconterà degli Eterni, la razza immortale creata dai Celestiali e geneticamente superiore agli esseri umani. Nati dall’immaginazione di Jack Kirby, a dare loro volto saranno Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan e Kit Harington. Uscita prevista: 6 novembre 2020.

The New Mutants

Tra i film 2020 Marvel grandissima attesa anche per il tredicesimo film dell’universo X-Men, che finalmente arriva in sala dopo più di un anno dalla data prevista inizialmente (aprile 2018). Si tratta di un teen horror a metà fra gli X-Men e un romanzo di Stephen King, e nel cast vede alcuni dei volti più amati tra i giovani, come Maisie Williams del Trono di Spade e Charlie Heaton di Stranger Things. Il super cattivo, invece, è affidato ad Antonio Banderas. Uscita prevista: 3 aprile 2020.

E le sorprese non finiscono qui: anche i film Marvel 2021 saranno tantissimi e con personaggi tutti da scoprire, tra cui l’attesissimo Thor: Love and Thunder, in cui Natalie Portman non solo riprenderà il ruolo di Jane Foster, ma diventerà anche la versione femminile Thor (arrivo previsto: 5 novembre 2021), le pellicole dedicate a Doctor Strange e Loki, un nuovo capitolo di Spider Man (ancora senza titolo) e un film dedicato a Shang-Chi, il supereroe mandarino del Marvel Cinematic Universe.