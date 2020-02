Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Con l’avvicinarsi del 15 febbraio 2020 arriva l’oroscopo di Paolo Fox per il week end. Come saranno le giornate per gli ultimi segni zodiacali: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Ecco le previsioni su amore, salute e lavoro, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Sagittario

C’è Mercurio conflittuale domani, 15 febbraio 2020, e l’oroscopo di Paolo Fox vi invita a non discutere, anche se vi sentirete nervosi. Buon momento per le decisioni importanti sul lavoro, che non potrà che migliorare dal 20 quando avrete anche il Sole a favore.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Capricorno

In amore potreste dover affrontare piccoli malintesi. Restate risoluti e non lasciatevi scoraggiare dai contrasti che nascono in famiglia. Anche sul lavoro domani 15 febbraio 2020 potreste sentirvi agitati per qualche discussione.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Acquario

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox anticipano il rischio di possibili nervosismi in amore, causati dalla Luna in opposizione. Il lavoro vi obbliga a maggior cautela in questi giorni. Attenzione alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2020: Pesci

Avete la luna a favore, che vi regalerà un sabato all’insegna dei sentimenti. Cielo favorevole per chi vuole recuperare un rapporto. È un buon momento anche sul lavoro per i Pesci che vogliono ottenere risultati ambiziosi