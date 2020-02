Anticipazioni Il segreto dal 17 febbraio 2020 al 21 febbraio 2020

By

Quali saranno le novità che ci attenderanno per la prossima settimana della soap spagnola più amata dagli italiani, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:40? Scopriamolo in questo articolo.

Dalle puntate precedenti stiamo per fare un grande passo in avanti per quel che riguarda Fernando e i suoi segreti. Finalmente in questa nuova settimana si potrà scoprire qualche sua macchinazione.

Un’altra protagonista della soap è Maria, la quale, terrorizzata dall’infermiera finalmente riuscirà a prendersi di coraggio pur di scoprire la verità.

Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che accadrà con le anticipazioni de Il Segreto da lunedì 17 febbraio fino a venerdì 21 febbraio 2020

Il Segreto Anticipazioni 17 febbraio-21 febbraio

Maria decisa a scoprire la verità a tutti i costi decide di somministrare un farmaco a Dori in modo tale da rivolgerle alcune domande su Clara. Intanto Severo chiederà a Carmelo di coinvolgerlo nei suoi piani a danno di Fernando.

Maria, temendo per la sua vita, con un piccolo pretesto cercherà di contattare la giornalista Irene per ottenere maggiori informazioni su Clara e i suoi bambini. Quando le due donne finalmente si incontreranno riusciranno a scambiarsi delle informazioni in segreto. Intanto Irene dovrà scoprire chi è Clara e che legame esiste con Dori.

Lola, dopo aver accettato di sposare Prudencio deve guardarsi alle spalle perché c’è qualcuno che gli sta alle calcagna. Di chi si tratta? Anche Lola è in pericolo di vita?

Prudencio intanto è di nuovo nel mirino dell’usuraio senza scrupoli, Pablo Armero.

Fernando e Carmelo hanno un appuntamento con Garcia Morales, ma Carmelo dopo essere stato provocato, di punto in bianco abbandona l’appuntamento, lasciando da soli il sottosegretario e Fernando. Si potrà facilmente intuire come i due siano in stretta alleanza.

Esther avendo delle grosse difficoltà finanziarie e non riuscendo a saldare i suoi presunti debiti, a darle una mano sarà suo padre, Don Berengario, il quale decide in maniera quasi inaspettata di offrire alla ragazza l’eredità lasciata dalla sua famiglia d’origine alquanto facoltosa.

Ma Don Anselmo comunica a Berengario le voci che stanno circolando in paese in merito alla sua presunta paternità. Esther è figlia di Don Berengario oppure si tratta di un’impostora? Molti sono convinti che sia una truffatrice.

Gli abitanti di Puente Vijego temono per il loro amato paese perché la questione del bacino idrico rimane ancora sospesa, intanto il perfido Garcia Morales cerca di corromperli offrendo loro un rimborso in cambio delle loro abitazioni. Ovviamente nel Paese c’è molta solidità per cui tutti rifiutano la proposta.

Si viene a sapere successivamente che il politico è proprio lo zio di Maria Elena, ovvero la povera defunta moglie di Fernando. Quest’ultimo cercherà di convincere l’uomo che la donna nonché sua nipote, è morta per colpa degli abitanti del paese di Puente Viejo.

Cosa farà il politico di fronte a questa dichiarazione? Come reagirà?

Nel frattempo Raimundo è molto preoccupato per l’incolumità di Donna Francisca, quando all’improvviso viene colto da un malore.