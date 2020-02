Oroscopo paolo Fox domani, domenica 16 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 febbraio 2020? Quali segni trascorreranno una domenica all’insegna dei sentimenti e quali, invece, vivranno qualche tensione di troppo? Ottimo cielo per il Leone che ha Venere e la Luna a favore. Una domenica neutra per i nati in Vergine, mentre la Bilancia soffrirà di alcuni malumori. Insofferenza anche per i nati sotto il segno dello Scorpione. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox nello specifico.

Oroscopo di Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Leone

Vi aspetta una domenica molto bella per gli affari di cuore. Con Venere e la Luna favorevoli, sarete circondati da un’aura di fascino. L’oroscopo di Paolo Fox parla chiara: se avete questioni sentimentali in sospeso, conviene approfittare di questo cielo e affrontarle in questi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero vivere gli ultimi strascichi di polemiche passate, specie se hanno avuto problemi di coppia. Cercate di mantenere diplomazia. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox annunciano una seconda metà del mese caratterizzata da nuovi emozionanti incontri per i single.

Oroscopo di Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Bilancia

Non è un momento positivo per i nati in Bilancia: l’amore vi crea dei malumori che vi tolgono tranquillità. Qualche preoccupazione anche sul lavoro non contribuisce di certo a rasserenarvi in questi giorni. Siate cauti se nascono discussioni.

Oroscopo di Paolo Fox domani 16 febbraio 2020: Scorpione

Avrete dei grattacapi dovuti alle finanze, a causa di un Sole in opposizione. In questi giorni dovete tenere sotto controllo le vostre spese, evitando gli sprechi. L‘oroscopo di Paolo Fox vi invita a non discutere questioni lavorative fino al 19 febbraio, quando il Sole tornerà favorevole.