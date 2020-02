Matteo Salvini e le polemiche sull’aborto

By

Dopo le recenti dichiarazioni che hanno suscitato molto scalpore, Matteo Salvini torna a parlare sul tema dell’aborto. Secondo l’ex ministro degli interni, il problema dell’aborto è quello di farne un utilizzo sconsiderato. Lo stesso Salvini ha aggiunto di come l’aborto non sia un sistema contraccettivo, il tutto tenutosi durante gli Stati Generali della Lega.

Dure le polemiche su quanto detto: Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha dichiarato di come Salvini offenda le donne comportandosi in questo modo. Dura anche la replica di Nicola Frantoiani di Sinistra Italiana che su Facebook ha sottolineato di come sia sbagliato da parte di un politico dibattere sulla vita delle donne.

Sulla questione si è espresso anche il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, facenti parte delle Pari Opportunità, i quali hanno aggiunto che queste dichiarazioni facciano regredire L’italia indietro di decenni dopo lotte e conquiste di vari diritti da parte delle donne.

L’Associazione Italiana per L’Educazione Demografica, in base alle parole del suo presidente Mario Puiatti, dichiara che Salvini faccia riferimento ai casi di donne che interrompono la gravidanza varie volte nel corso della vita, mettendo in discussione tuttavia la legge 194 e il diritto delle donne nell’interrompere una gravidanza.