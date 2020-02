Oroscopo Paolo Fox domani martedì 18 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Eccoci a martedì 18 febbraio e l’oroscopo di Paolo Fox ci anticipa cosa accadrà nelle prossime ore ai segni. Come passeranno la giornata Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’amore va a gonfie vele per Gemelli e Toro; giornata un po’ più lenta per Ariete e Cancro. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche di Paolo Fox nel dettaglio.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 18 febbraio 2020: Ariete

Questo martedì 18 febbraio inizia lentamente, con alcuni piccoli intoppi sul lavoro. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a non discutere in famiglia. Nel corso della giornata la situazione e l’umore miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 18 febbraio 2020: Toro

Cielo propizio sia sul fronte amoroso sia su quello lavorativo. Le previsioni astrali del famoso astrologo di Rai 2 sono ottimiste per i Toro. Potreste ricevere una buona notizia sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 18 febbraio 2020: Gemelli

Anche per i Gemelli si prospetta un martedì 18 febbraio 2020 una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Anche sul lavoro avrete belle conferme. Sta per cominciare un periodo di rinascita.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 18 febbraio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani anticipa un martedì un po’ sottotono. I cancro che devono prendere una decisione in questi giorni, è meglio che aspettino ancora. Astenetevi dalle discussioni in coppia.