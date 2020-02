Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 20 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo per domani, giovedì 20 febbraio 2020. Siamo arrivati al giro di boa della settimana, manca poco al weekend. Cosa accadrà ai primi 4 segni dello zodiaco in questa giornata? Il Sole regalerà energia ad Ariete e Gemelli; i Toro, protetti dalla Luna nel segno, riceveranno buone notizie. Nati in Cancro: evitate i contrasti. Ma vediamo meglio l’oroscopo di Paolo Fox di domani, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 20 febbraio 2020: Ariete

È una settimana un po’ lenta, questa, per i nati in Ariete. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa alcune possibili ostilità sul lavoro, dovute a contrasti con un collega o a qualche invidia di troppo. La Luna in opposizione potrebbe portarvi a discutere con qualcuno. Tenete duro, tra pochi giorni le cose miglioreranno. Il Sole è nel vostro segno e giovedì 20 febbraio vi sosterrà, regalandovi maggiore energia.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 20 febbraio 2020: Toro

Continuate a essere protetti da un grande cielo. Giove e Saturno sono dalla vostra parte. I Toro che vogliono realizzare degli obiettivi importanti, ce la faranno sicuramente entro marzo. Preparatevi: l’oroscopo anticipa l’arrivo di belle risposte nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 20 febbraio 2020: Gemelli

Come l’Ariete, anche i nati in Gemelli hanno la protezione del Sole che regalerà energia in più. Le previsioni astrali di Paolo Fox vi invitano ad avere pazienza ancora un po’. Anche se siete nervosi, vorreste recuperare il tempo perduto e fare tutto e subito, dovrete aspettare la primavera per i risultati. Da aprile, infatti, inizierà una bella fase.

Oroscopo Paolo Fox per domani giovedì 20 febbraio 2020: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro stanno vivendo un momento transitorio. C’è chi cambierà un collaboratore, chi forse una posizione lavorativa. Questo senso di precarietà vi agita un po’. Il popolare astrologo di Rai 2 vi consiglia di non preoccuparvi troppo, ma guardare tutte le possibilità che si apriranno davanti nei prossimi mesi.