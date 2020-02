Oroscopo Paolo Fox domani domenica 23 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo giunti a domenica 23 febbraio 2020. L’oroscopo di Paolo Fox per domani anticipa un cielo molto interessante per il Leone dal punto di vista degli incontri. la Vergine rischia di vivere una domenica un po’ nervosa, mentre lo Scorpione avrà maggiore serenità. Giornata abbastanza tranquilla anche per i nati in Bilancia. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per i segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Leone

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per domani 23 febbraio indicano un cielo interessante per gli incontri, anche quelli di lavoro. Qualcuno di voi metterà in discussione la professione, forse cambierà un incarico o un collega troppo negativo.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Vergine

Il periodo propizio che state vivendo potrebbe avervi portato, in questi giorni, una proposta o un contatto nuovo. È il momento giusto per agire. Domenica 23 febbraio 2020 potreste essere più nervosi o critici verso gli altri. Prendetevi del tempo per stare un po’ soli con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Bilancia

Venere opposta non regala ancora serenità ai nati sotto il segno della Bilancia. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a prestare attenzione a chi vi farà discutere. Rimandate le scelte azzardate a un periodo successivo.

Oroscopo Paolo Fox per domani domenica 23 febbraio 2020: Scorpione

Domani domenica 23 febbraio 2020 sarà una giornata migliore rispetto a quelle appena passate. Le tensioni degli ultimi giorni, dovute a una Luna conflittuale, vi hanno fatto penare un po’.