Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 24 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020. Inizia una nuova settimana, l’ultima di febbraio. Cosa accadrà ai segni zodiacali? Le stelle continuano a proteggere il Toro, mentre l’Ariete e i Gemelli potrebbero incorrere in qualche intoppo. Il lavoro migliora per il Cancro. Scopriamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per i primi 4 segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Ariete

Saturno ha allentato la sua morsa da alcuni giorni, eppure i nati in Ariete potrebbero incappare in qualche contrasto. Ci sono ancora problemi da risolvere sul lavoro. Rimandate le decisioni a partire da metà settimana. Non fatevi coinvolgere in discussioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Toro

L’oroscopo di Paolo Fox annuncia un bel cielo per il Toro. Questa fase positiva continua ad accompagnarvi sia sul lavoro sia in amore. Apritevi alle nuove opportunità: un incontro interessante, un’offerta o il rinnovo di un contratto.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono un po’ nervosi. Avete tante cose da fare, volete recuperare il tempo perduto l’anno scorso. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox invitano i più scalpitanti ad avere pazienza: in aprile arriverà una ventata di novità.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Cancro

Migliora piano piano la situazione sul lavoro; posticipate, in ogni caso, le decisioni importanti a un momento successivo. Chi vive una condizione ambigua in amore, deve stare molto attento, perché rischia dei guai.