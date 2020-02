Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 24 febbraio: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020. Quali sono i segni favoriti questo inizio settimana? I sentimenti procedono bene per il Leone, la Vergine e lo Scorpione. Un passo indietro, ma in miglioramento la Bilancia. Vediamo meglio, segno per segno, le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Leone

In amore tutto procede senza turbolenze. Il famoso astrologo di Rai2 anticipa una settimana in cui avrete un gran desiderio di riscatto, in special modo il 26 e il 27. Curate di più le vostre finanze.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox indica un lunedì interessante, anche se qualcuno potrebbe sentirsi sotto stress sul lavoro. In generale questa parte del mese è molto positiva per i sentimenti. Domani lunedì 24 febbraio siate prudenti, perché potreste cadere in discussioni antipatiche con il partner.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Bilancia

Più si avvicina la primavera e meglio vanno le cose per i nati in Bilancia. Domani le coppie potrebbero scontrarsi con qualche rimasuglio di crisi, ma è in arrivo un periodo decisamente migliore. Anche sul lato economico avrete presto una bella boccata d’ossigeno.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 24 febbraio 2020: Scorpione

Una buona giornata per le questioni di cuore. Potreste vivere emozioni stimolanti in coppia. Domani 24 febbraio 2020 tendete l’orecchio verso idee o intuizioni che vi arrivano: potrebbero rivelarsi vincenti. Le previsioni astrali di Paolo Fox indicano lunedì come un ottimo giorno per chi deve cominciare una cura.