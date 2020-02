Oroscopo Branko domani giovedì 27 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo all’oroscopo di Branko per domani giovedì 27 febbraio 2020. Cosa anticipa il famoso astrologo per i 4 segni centrali dello zodiaco? Qualche pensiero di troppo legato alle finanze per il Leone e la Bilancia. Belle novità sul lavoro per lo Scorpione e la Vergine. Scopriamo le previsioni astrali per questi segni, tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani giovedì 27 febbraio 2020: Leone

I nati sotto il segno del Leone sono sotto pressione per le spese in eccesso. Attenzione ai progetti di lavoro poco concreti! Le previsioni astrologiche di Branko vi incoraggiano a chiarire con il vostro partner.

Oroscopo Branko per domani giovedì 27 febbraio 2020: Vergine

State vivendo un momento proficuo sul lavoro. Con l’impegno che ci mettete, i risultati non potranno che arrivare. Anche sul versante amoroso la strada procede senza ostacoli. Una grande voglia di mettersi in gioco pervade i single.

Oroscopo Branko per domani giovedì 27 febbraio 2020: Bilancia

L’oroscopo di Branko anticipa alcune preoccupazioni relative alle finanze. Evitate le grosse spese in questi giorni. I nati in Bilancia che vogliono progettare una vita di coppia, potranno contare sul sostegno delle stelle.

Oroscopo Branko per domani giovedì 27 febbraio 2020: Scorpione

Venere vi protegge: è il momento buono per dedicarvi alla coppia. Perché non organizzare una tenera sorpresa al vostro partner? Sul lavoro ci sono ottime novità per chi cerca nuove offerte o incarichi.