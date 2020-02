Federica Panicucci Instagram: eccola alla sfilata di Elisabetta Franchi

Federica Panicucci Instagram: ecco la foto che la ritrae radiosa in questo outfit con il quale ha partecipato alla sfilata di Elisabetta Franchi. In compagnia del suo fidanzato Marco Bacini ha attirato gli sguardi per le vie di Milano. Un abito corto di paillettes rosa che ha messo in bella mostra le gambe. Elegante e raffinato lo ha indossato in modo impeccabile. Invitata alla sfilata di Elisabetta Franchi, stilista della quale indossa spesso molti abiti anche in trasmissioni televisione.

La scelta dell’outfit giusto per esaltare la sua fisicità

Questo outfit esaltava molto la sua fisicità longilinea e il make-up è stato curato nel dettaglio per dargli una nota di colore solo con il rossetto. La pochette della stessa tonalità ha creato su di lei un effetto “bambola”. I lunghi capelli raccolti hanno lasciato vedere la bellezza del vestito nella sua interessa. Calzava delle décolleté color cipria e la sua camminata era da fare invidia ad una top model. Sempre molto curata anche nei dettagli, considerando lo scintillio dell’abito non ha creato eccessi con i gioielli utilizzando solo due punti luce per orecchini.

L’eleganza della Panicucci rende l’abito di classe

Un outfit che certamente sarà molto imitato che ha postato più volte su Instagram. Pur essendo molto corto non era assolutamente volgare perché lo ha indossato con molta classe ed eleganza. Il suo volto sempre radioso accanto al fidanzato, che è quasi sempre al suo fianco per appuntamenti televisivi ma anche mondani. Una storia intensa che Federica Panicucci vive in modo anche molto mediatico creando un racconto quasi quotidiano della sua vita. I momenti speciali in compagnia del fidanzato dei figli sono protagonisti delle sue storie. Una donna che ha saputo rendere brillante la sua carriera senza eccessi e che continua a interessare il pubblico per la sua preparazione, capacità comunicativa e ovviamente per la sua bellezza che non può passare inosservata.