Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Toro

Siamo giunti all‘oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 28 febbraio 2020. Quali segni saranno protetti dalle stelle? Un bel cielo favorisce il Leone e lo Scorpione, mentre per la Vergine e la Bilancia ci sono ancora dubbi. Vediamo, più nello specifico, cosa rivela l’oroscopo di Paolo Fox per i segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Leone

Un oroscopo che vi regala emozioni nuove in questi giorni. C’è chi vedrà la propria passionalità emergere dopo tanto e chi rispolvererà una relazione passata. Una cosa è certa: marzo metterà un punto fermo a tutti quei rapporti che non funzionano.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Vergine

Siete infastiditi da alcuni malesseri che vi tolgono serenità. Un po’ di spossatezza, qualche difficoltà in famiglia, cose taciute e non chiarite: tutto ciò vi irrita non poco. Anche se non avete tutto sotto controllo, riposatevi e provate a staccare un po’ la spina.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Bilancia

In questo periodo le insicurezze non vi danno pace. Se pensate al vostro futuro, vi sentite agitati. Marzo sarà un mese che vi disorienterà parecchio. Le previsioni di Paolo Fox vi suggeriscono di posticipare le decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Scorpione

Per voi nati in Scorpione questo è un momento molto positivo. State recuperando bene le vostre energie sia da un punto di vista fisico sia da quello emotivo. Sul lavoro e in amore gli astri vi sostengono senza sosta.