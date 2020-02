Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 28 febbraio 2020. Come inizierà il fine settimana per gli ultimi 4 segni zodiacali? La Luna in opposizione agita il Capricorno, mentre per l’Acquario e per i Pesci è un bel momento. In graduale ripresa il Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrali di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Sagittario

La Luna di nuovo favorevole vi tende la mano. Potreste sentirvi ancora gravati da troppe responsabilità, ma voi non esitate e continuate a procedere per la vostra strada senza preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Capricorno

In questi giorni la Luna opposta vi rende nervosi. L‘oroscopo di Paolo Fox vi invita a pazientare ancora un po’: dal 5 marzo, infatti, una splendida Venere vi regalerà ottime novità.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Acquario

Un quadro astrale molto positivo accompagna l’Acquario in questo periodo. Avete molte cose da fare, c’è da rivedere tutta la vostra vita e questo cielo importante non può che aiutarvi in questo lavoro. Chi è coinvolto in una storia ambivalente, dovrà farne i conti entro marzo.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 28 febbraio 2020: Pesci

Arriva la primavera e per voi è il momento di fare un po’ di pulizia nei rapporti e nei progetti che volete realizzare. Potreste sentirvi però, un po’ spossati; in tal caso il noto astrologo de I Fatti Vostri vi consiglia di lasciar andare per un attimo i problemi quotidiani e di riappropriarvi del vostro mondo interiore.