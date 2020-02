Lazio – Bologna: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Dopo le tante partite rinviate lo scorso turno a causa dell’epidemia di coronavirus, torna in campo la Serie A e lo fa al gran completo, dato che i match in programma non hanno subito variazioni (a parte l’obbligo delle porte chiuse in alcune gare, ndr). Il ventiseiesimo turno della massima serie parte dall’Olimpico, dove Lazio e Bologna si sfideranno alle ore 15 di sabato 29 febbraio. Gli umori di entrambe le compagini sono molto buoni, visti i rispettivi andamenti. I tifosi laziali sognano ad occhi aperti lo Scudetto, e la sfida di sabato potrebbe consentire alla truppa allenata da Simone Inzaghi di portarsi al primo posto in classifica, in attesa del posticipo di domenica sera tra Juventus e Inter, dirette rivali per il titolo.

Tuttavia, per continuare a sognare la Lazio deve battere il coriaceo Bologna di Sinisa Mihajlovic, decimo in classifica con 34 punti e a sole due lunghezze dalla zona Europa League. Un ottimo campionato quello dei felsinei, che sono riusciti a compattarsi nonostante la grave malattia che ha colpito il mister serbo. Fortunatamente il condottiero Sinisa sembra in via di guarigione, e il suo Bologna sembra davvero in grado di regalare una grande gioia ai propri tifosi: espugnare l’Olimpico vorrebbe dire poter davvero credere in una qualificazione europea.

Lazio – Bologna, la situazione delle due squadre

Come arrivano le due squadre a questo importante match? Simone Inzaghi deve fare a meno di una pedina fondamentale come Acerbi. Al suo posto, il mister piacentino dovrebbe puntare su uno tra Vavro e Patric. L’altro centrale sarà Luiz Felipe, mentre a sinistra giocherà Radu. Sul lato destro il ballottaggio è sempre tra Lazzari e Jony, mentre a centrocampo non sembrano esserci dubbi, con la conferma di Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. In caso di centrocampo a quattro è probabile la presenza di Parolo o Cataldi. In attacco ovviamente Ciro Immobile, assistito da Caicedo o Correa. Mihajlovic recupera cinque giocatori: si tratta di Santander, Medel, Sansone, Denswil e Schouten, con gli ultimi due che rientrano dopo la squalifica. L’idea del tecnico serbo è di giocare con Orsolini e Barrow dietro l’unica punta Palacio.

Lazio – Bologna, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, A. Anderson, Marusic, Parolo, Cataldi, Minala, Lukaku, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dominguez; Orsolini, Olsen, Barrow; Palacio. A disp.: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Medel, Schouten, Soriano, Sansone, Santander. All.: Mihajlovic.

Lazio – Bologna, le quote

La Lazio è considerata nettamente favorita dai bookmakers. La vittoria dei biancocelesti è data tra 1.40 e 1.50 sui vari siti di scommesse, mentre un blitz del Bologna può arrivare a pagare anche 7 volte la posta. Il pareggio tra le due squadre è dato a 4.25, ed è una quota che consente di “azzardare”.

Lazio – Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Gli appassionati che vorranno gustarsi in diretta Lazio – Bologna potranno farlo collegandosi su Sky al canale 202 (Sky Sport Serie A) e al canale 251 (Sky Sport). Per coloro che sono abbonati ai rispettivi servizi, la partita dell’Olimpico potrà essere seguita anche in streaming attraverso le app di Sky Go e Now TV.