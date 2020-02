Milan-Genoa: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming 

Una delle partite più interessanti del 26esimo turno del campionato di Serie A è Milan-Genoa, che si giocherà a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus che sta interessando soprattutto la Regione Lombardia. L’obiettivo dei rossoneri è di tornare a vincere dopo lo “stop” della scorsa giornata al Franchi di Firenze. L’1-1 contro i viola non ha soddisfatto mister Pioli, che sperava di tornare dalla Toscana con i tre punti, specialmente dopo l’espulsione di Caceres che ha costretto la Fiorentina in inferiorità numerica per larghi tratti della gara. Il Genoa ha disputato una buona gara contro la Lazio, ma nulla ha potuto al cospetto della voglia di scudetto di Immobile e soci. Il Grifone è rimasto quindi al terzultimo posto, con un bisogno disperato di punti per allontanare lo spettro della retrocessione.

Dal canto suo, il Milan ha tratto giovamento dalla cura Pioli ma soprattutto dalla linfa vitale fornita da Zlatan Ibrahimovic, che ha dato nuovi stimoli a tutta la rosa del Diavolo. La zona Champions sembra ormai difficilmente raggiungibile, ma i rossoneri possono tranquillamente competere per un posto in Europa League. Inoltre, il Milan è atteso anche dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: l’1-1 dell’andata a San Siro non favorisce gli uomini di Pioli, ma la qualificazione può dirsi ancora aperta.

Milan-Genoa, la situazione delle due squadre

La brutta notizia per il Milan è che Gianluigi Donnarumma non sembra farcela per il match casalingo contro il Genoa. In porta toccherà quindi a Begovic, mentre la coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Romagnoli e Gabbia (ma occhio a Musacchio). Sugli esterni non sembrano esserci dubbi su Conti (a destra) e Theo Hernandez (a sinistra). A centrocampo Pioli dovrebbe affidarsi nuovamente a Kessiè e Bennacer, con Calhanoglu che dovrebbe vestire una maglia da titolare. L’unica punta Ibrahimovic sarà coadiuvata da Rebic e Castilleo, che agiranno alle spalle dell’attaccante svedese. Mister Nicola dovrebbe optare per il 3-5-2, con Masiello assieme a Romero e Soumaoro. Davanti giocheranno Pandev e Sanabria, mentre Schone e Sturaro sono quelli certi di una maglia nella mediana. Molto probabile anche l’impiego di Behrami nel centrocampo rossoblu.

Milan-Genoa, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Criscito, Behrami, Schone, Sturaro, Ankersen; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Milan-Genoa, le quote

Il Milan è chiaramente favorito in questa sfida. La vittoria dei rossoneri è data a 1.60/1.65 sui maggiori siti di scommesse, mentre il pareggio oscilla tra 3.70 e 3.90. Un’eventuale vittoria esterna del Genoa viene pagata almeno 5 volte la posta.

Milan-Genoa, dove vederla in tv e in streaming

Milan-Genoa è in programma per domenica 1 marzo alle 12.30: il match sarà visibile in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma, e anche su Sky al canale DAZN1. Inoltre, la gara potrà essere seguita in streaming sull’app dedicata.