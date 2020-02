Oroscopo Branko domani sabato 29 febbraio 2020: le previsioni pe Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Eccoci all’oroscopo di Branko di domani sabato 29 febbraio 2020. Scopriamo le novità delle prossime ore per i segni centrali dello zodiaco. Il Leone ha bisogno di riposare; la Luna favorevole regala un weekend d’amore alla Vergine, mentre la Bilancia potrebbe soffrire qualche male di stagione. Evitate i contrasti sul lavoro, voi nati in Scorpione. Di seguito le previsioni astrologiche tratte liberamente dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Leone

Sono stati giorni di pieno fermento per i Leone, che devono ora riposare un po’. Cercate di staccare la spina per recuperare l’energia. Evitate di imbattervi nelle discussioni con il partner durante le prossime ore.

Oroscopo di Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Vergine

Una Luna favorevole si va ad alleare con Urano, portandoti piacevoli sorprese in amore. Preparatevi! Nella sfera familiare se c’è da discutere su questioni importanti, sarà bene essere sinceri fino in fondo.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo di Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Bilancia

Questo periodo fatto di tensioni non è ancora finito. Vi sentite nervosi, soprattutto in famiglia, dove non sempre è facile farsi le proprie ragioni. Sul lavoro otterrete decisamente più soddisfazioni.

Oroscopo di Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Scorpione

È un momento fervido per lo Scorpione dal punto di vista sentimentale. C’è un gran movimento nell’aria che produce risultati piacevoli.Nel lavoro potrai esprimere al meglio le tue capacità, ma attento a non inciampare in qualche piccolo contrasto.