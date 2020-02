Oroscopo Paolo Fox domani sabato 29 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco puntuale l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 29 febbraio 2020. Come finiranno questo mese i primi 4 segni zodiacali? Giornata buona in amore per l’Ariete e il Toro. Qualche alto e basso per il Cancro, mentre i Gemelli possono pregustare l’inizio di un periodo nuovo. Scopriamo nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Ariete

La Luna nel segno vi predispone alle relazioni. Sabato è un giorno che vi invita a stare con gli altri, a godervi gli amici, il partner. Sul lavoro dovete, invece, avere ancora un po’ di pazienza per ottenere i risultati che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Toro

Il weekend inizia alla grande per gli affari di cuore. L’influsso positivo della Luna favorisce i nuovi incontri. Anche il lavoro oggi andrà bene. Vi aspetta un marzo importante che porterà belle novità per voi e per chi vi sta intorno.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Gemelli

Se vivete un rapporto in crisi, questi sono i giorni più adatti per risolvere i problemi col partner. Ne lavoro lasciatevi le difficoltà alle spalle, perché con marzo alle porte arriverà una ventata d’aria nuova.

Oroscopo Paolo Fox per domani sabato 29 febbraio 2020: Cancro

Avete molti pianeti opposti che vi rendono inquieti. Iniziate a liberarvi di qualche peso. A fine marzo Saturno non sarà più in opposizione e la vostra situazione migliorerà. La seconda parte dell’anno, poi, vi vedrà protagonisti più attivi della vostra vita. In amore camminate ancora sui gusci d’uovo.