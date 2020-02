Serie A, Cagliari-Roma: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Roma è una delle gare più interessanti che il palinsesto della 26° giornata ci offrirà. La gara è in programma domenica alle ore 18.00 e si disputerà senza nessuna limitazione di pubblico con la Sardegna Arena che si preannuncia tutta esaurita. La squadra allenata da Maran dopo un inizio di campionato scoppiettante tanto da guadagnarsi la nomea di rivelazione dell’anno, ha subito un calo sostanziale che la tengono lontano dalla vittoria da ormai 11 giornate. L’ultimo successo in campionato risale al 2 dicembre scorso quando vinse contro la Sampdoria per 4-3.

Da allora 4 pareggi e 7 sconfitte che hanno ridimensionato gli obiettivi europei che restano comunque alla portata. Dall’altra parte abbiamo la Roma del nuovo corso targato Fonseca. I giallorossi sembrano aver superato il momento di crisi con 4 sconfitte in 5 gare e in settimana hanno staccato anche il pass per gli ottavi di finale di Europa League pareggiando in Belgio e guadagnandosi il Siviglia al turno successivo. In campionato la lotta per la Champions con l’Atalanta si preannuncia una delle battaglie più interessanti di questo fine stagione. All’andata Roma e Cagliari pareggiarono 1-1 all’Olimpico di Roma con il rigore del momentaneo vantaggio segnato da Joao Pedro e il pari giallorosso arrivato grazie allo sfortunato autogol di Ceppitelli.

Serie A, Cagliari-Roma: le probabili formazioni

Maran perde Nandez per squalifica, ma ritrova Nainggolan, Cacciatore e Rog che partiranno titolari. Ceppitelli si è allenato a parte ed è in dubbio. Il Cagliari presumibilmente si schiererà con un 4-3-1-2 composto da Cragno in porta. Linea difensiva con Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini. Davanti la difesa Cigarini con di fianco le mezzale Rog e Ionita. Nainggolan trequartista dietro le due punte che saranno Joao Pedro e Simeone.

Fonseca invece dovrà ancora fare a meno di Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore e Pellegrini oltre allo squalificato Mancini. In difesa scelte forzate con Pau Lopez, Bruno Peres favorito su Spinazzola, Fazio, Smalling e Kolarov. In mediana agiranno Cristante e Veretout con Mkhitaryan in posizione avanzata. Davanti Dzeko punta centrale con Perotti e Under ai lati pronti a rifornirlo di palloni interessanti.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitarian, Kluivert; Dzeko.

Serie A, Cagliari-Roma: le quote

La vittoria esterna della Roma è quotata a 2.00. Il pari a 3.55. Leggermente superiore la vittoria casalinga del Cagliari che è data a 3.60. Discreta la quota dell’Over 2.5 che Snai dà a 1.70 mentre il Gol è a 1.60.

Serie A, Cagliari-Roma: dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Roma in programma domenica alle 18.00 verrà trasmessa da Sky. La si potrà seguire sia sul satellite che sul digitale terrestre. Per chi fosse impossibilitato a collegarsi alla tv, potrà vedere la sfida in streaming tramite le app Sky Go o Now Tv.